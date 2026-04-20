Kemi Seba a comparu à Pretoria pour séjour illégal

L’influenceur panafricaniste Kemi Seba a comparu ce lundi devant un tribunal de Pretoria, aux côtés de son fils et d’un ressortissant sud-africain. Ce dernier est soupçonné d’avoir tenté de les aider à rejoindre illégalement le Zimbabwe en échange de plus de 13 000 dollars.

Arrêtés la semaine dernière par la police sud-africaine, ils sont poursuivis pour séjour illégal. Lors de l’audience, le parquet a demandé un report afin de vérifier l’authenticité du passeport de Kemi Seba, son statut de résident ainsi que des soupçons de blanchiment d’argent pesant contre lui. Son avocat, Sesedi Phooko, a affirmé que le document était en règle, précisant qu’il s’agirait d’un passeport diplomatique nigérien confirmé par l’ambassade du Niger.

La défense a également dénoncé les conditions de détention de l’activiste, indiquant qu’il est détenu séparément de son fils et considéré comme un détenu à haut risque, ce qui limite fortement les possibilités de consultation avec ses avocats.

Par ailleurs, Kemi Seba fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par le Bénin, qui l’accuse d’avoir soutenu une tentative de coup d’État en décembre. Toutefois, la question d’une éventuelle extradition n’a pas été abordée lors de cette audience.

L’affaire a été renvoyée au 29 avril, date à laquelle sera examinée une demande de mise en liberté sous caution. En attendant, Kemi Seba reste en détention, et son sort devrait être fixé dans les jours ou semaines à venir.