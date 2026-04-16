Recherché au Bénin, l'activiste Kémi Seba arrêté en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, la police a annoncé ce jeudi l'arrestation du militant panafricain Kemi Seba. Recherché au Bénin pour « incitation à la rébellion » après avoir soutenu un coup d'État déjoué en décembre, il devrait être extradé très prochainement.

La police a précisé qu’il a été depuis lundi, avec son fils âgé de 18 ans, dans un centre commercial de Pretoria en compagnie d’un autre homme qui aurait été payé pour les aider à entrer illégalement au Zimbabwe voisin. De là, ils avaient l’intention de se rendre en Europe. ils ont été placés en détention provisoire,

D’origine franco-béninoise, Kemi Seba a été déchu de sa nationalité française en 2024 et soutient ouvertement les juntes militaires arrivées au pouvoir par des coups d’État dans la région du Sahel.

Très influent en Afrique francophone, Il compte plus d’un million d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Le Bénin a lancé un mandat d'arrêt international à son encontre le 12 décembre après qu'il eut soutenu un coup d'État manqué au cours duquel des soldats mutins avaient déclaré à la télévision avoir renversé le président Patrice Talon.

Stellio Gilles Robert Capo Chichi, de son vrai nom, dirige l'ONG Pan-Africanist Emergency. Il est connu pour ses prise de position contre la France et les gouvernements africains alliés à Paris.

Seba a publié une vidéo déclarant que c'était « le jour de la libération » pour son pays.

Le mandat d'arrêt visait des faits de « justification de crimes contre la sécurité de l'État et d'incitation à la rébellion », ont précisé les autorités.