L’Angola s’apprête à accueillir le pape Léon XIV

En tournée africaine de onze jours, le souverain pontife américain poursuit son périple au cœur d’un continent en quête d’espérance. Son arrivée à Luanda, samedi, cristallise attentes religieuses, aspirations sociales et tensions géopolitiques.

Troisième étape d’un périple africain de quatre pays, après le Cameroun et l’Algérie, ce déplacement s’inscrit dans une tournée placée sous le signe de la paix, alors que les prises de position du pape sur les conflits internationaux ont suscité des tensions avec le président américain Donald Trump.

Dans les quartiers de Luanda, l’attente est empreinte de ferveur. « Sa venue est très importante, cela montre que notre pays est béni », confie une habitante, tandis qu’un fidèle catholique exprime l’espoir d’un soutien spirituel face aux difficultés récentes, notamment les inondations meurtrières de la région de Benguela.

Avec une population majoritairement catholique, l’Angola se prépare à un moment de forte intensité religieuse. Le pape doit notamment se recueillir au sanctuaire de la Muxima, haut lieu de pèlerinage marial fondé à la fin du XVIᵉ siècle, chargé d’une histoire liée à la colonisation portugaise et à la traite atlantique.

Dans un pays riche en ressources pétrolières mais marqué par de fortes inégalités, les attentes sont considérables. Le pontife devrait adresser un message particulier à la jeunesse, alors que la pauvreté, la corruption et la dépendance au pétrole fragilisent l’économie nationale.

Samedi, le Pape Léon XIV sera reçu par le président João Lourenço à Luanda, avant une messe en plein air dimanche dans le quartier de Kilamba, où des dizaines de milliers de fidèles sont attendus.

« C’est un moment de grâce, une émotion profonde », résume un responsable religieux, traduisant l’intensité d’un événement vécu comme un temps d’espérance dans un pays encore marqué par les séquelles de la guerre civile achevée en 2002.

Après l’Angola, le souverain pontife poursuivra son voyage vers la Guinée équatoriale, ultime étape d’une tournée de plus de 18 000 kilomètres à travers le continent africain.