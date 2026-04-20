Angola : le pape Léon XIV en visite au sanctuaire de Muxima

À environ 130 kilomètres de Luanda, sur les rives du fleuve Kwanza, le sanctuaire de Notre-Dame de Muxima a accueilli le pape Léon XIV lors d’une étape de son déplacement en Angola. Le souverain pontife y a participé à un temps de prière et s’est adressé aux fidèles rassemblés.

Dans son intervention, il a insisté sur la primauté de la paix : « C’est l’amour qui doit triompher, non la guerre », a-t-il déclaré. Il a également invité les croyants à devenir des « messagers de vie », appelés à transmettre la bénédiction de Dieu et la « tendresse de Marie ». Reprenant les paroles d’un chant local dédié à « Mama Muxima », expression signifiant « Mère du cœur », il a encouragé les fidèles à confier leurs intentions à la Vierge et à se mettre au service des autres.

Site religieux majeur

Le sanctuaire de Muxima constitue l’un des principaux lieux de culte catholique en Angola. Fondée en 1589 à l’époque coloniale portugaise, l’église est parmi les plus anciens édifices chrétiens d’Afrique subsaharienne. Le nom « Muxima », issu de la langue kimbundu, signifie « cœur ».

Le site est particulièrement associé à une statue de la Vierge Marie, objet de dévotion populaire et au centre des pèlerinages. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de fidèles s’y rendent, notamment lors des grandes célébrations organisées entre août et septembre. Des pèlerins viennent également de pays voisins, dont la République démocratique du Congo.

Un lieu marqué par l’histoire récente

Durant la guerre civile angolaise (1975-2002), le sanctuaire a servi de lieu de prière et de rassemblement pour les populations civiles. Il était fréquenté par des familles venues demander la fin des combats ou le retour de proches disparus.

Classé monument national en 1924, le site fait aujourd’hui l’objet de travaux d’aménagement visant à améliorer l’accueil des pèlerins. Les autorités angolaises et l’Église collaborent pour développer les infrastructures, avec l’objectif d’accueillir jusqu’à un million de visiteurs lors des grands rassemblements.