Le prix du pétrole s'effondre de 10 % après la réouverture du détroit d'Ormuz par l'Iran

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 10 % vendredi, tandis que Wall Street se dirige vers un nouveau record après que l'Iran a annoncé que le détroit d'Ormuz était entièrement ouvert, permettant ainsi aux pétroliers de quitter à nouveau le golfe Persique et d'acheminer du brut vers leurs clients à travers le monde.

Le S&P 500 a grimpé de 0,8 % alors que les actions américaines s'apprêtent à clôturer une troisième semaine consécutive de gains importants, leur plus longue série de ce type depuis Halloween. À 9 h 35, heure de l'Est, le Dow Jones Industrial Average gagnait 678 points, soit 1,4 %, et l'indice composite Nasdaq progressait de 1 %.

Les actions ont bondi de plus de 11 % depuis leur creux de fin mars, portées par l'espoir que les États-Unis et l'Iran puissent éviter le pire scénario pour l'économie mondiale malgré leur conflit. La réouverture du détroit d'Ormuz est le signe d'optimisme le plus clair à ce jour, et le président Donald Trump a déclaré dans un discours jeudi soir que la guerre « devrait prendre fin très bientôt ».

Le prix du baril de brut américain de référence a chuté de 10,8 % à 81,28 dollars.

Le Brent, la référence internationale, a reculé de 10,3 % à 89,13 dollars. Certes, il reste au-dessus du niveau de 70 dollars qu’il affichait avant la guerre, ce qui indique qu’une certaine prudence persiste sur les marchés financiers.

À plusieurs reprises depuis le début de la guerre, l’optimisme de Wall Street s’est rapidement transformé en doute quant à une éventuelle fin des combats. Cela a entraîné des fluctuations brutales et soudaines des prix de tous les actifs, des actions aux obligations en passant par le pétrole.

Le bon démarrage de la saison des résultats des grandes entreprises américaines a également contribué à soutenir le marché boursier américain, et plusieurs autres sociétés financières ont rejoint vendredi la liste des entreprises affichant des bénéfices supérieurs aux prévisions des analystes pour ce début d'année 2026.

State Street a progressé de 2,9 % et Fifth Third Bancorp de 1,9 % après avoir toutes deux annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le dernier trimestre.

Elles ont contribué à compenser la chute de 11,5 % de Netflix, qui a chuté bien qu’il ait lui aussi enregistré un bénéfice supérieur aux prévisions. La société n’a pas revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, ce qui, selon les analystes, a pu décevoir certains investisseurs. Elle a également annoncé que Reed Hastings, cofondateur et président de la société de streaming, quitterait son conseil d’administration en juin, à l’expiration de son mandat.

Sur les marchés boursiers étrangers, les indices ont bondi en Europe après l'annonce de l'Iran concernant le détroit d'Ormuz. Le CAC 40 français a bondi de 2 % et le DAX allemand a progressé de 2,2 %.

En Asie, où les échanges s'étaient terminés avant l'annonce, les indices ont reculé. Le Nikkei 225 japonais a perdu 1,8 % et le Hang Seng de Hong Kong a reculé de 0,9 %, enregistrant deux des plus fortes baisses.

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor ont fortement baissé, la chute des prix du pétrole ayant allégé la pression sur l'inflation. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé à 4,24 %, contre 4,32 % jeudi soir.