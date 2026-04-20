L'incertitude dans le détroit d'Ormuz fait grimper les cours du pétrole

Alors que le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran créent un climat incertain dans le détroit d'Ormuz, les cours du pétrole et les marchés boursiers continuent de grimper. Les cours du pétrole affichent une hausse de plus de 5 % tandis que les marchés boursiers asiatiques ont également progressé ce lundi.

Le Détroit d'Ormuz, ce passage stratégique où transite habituellement 20% du pétrole mondial, a été à nouveau fermée après seulement quelques heures de retour à la normale, vendredi dernier. L'Iran est finalement revenu sur sa décision de rouvrir le passage lorsque le président Donald Trump a déclaré que le blocus des ports iraniens par la marine américaine resterait en vigueur.

Le président américain a aussi annoncé dimanche que les États-Unis avaient saisi un cargo battant pavillon iranien qui tentait de contourner le blocus naval. L'Iran s'est dit prête à répliquer, qualifiant cette saisie américaine d’acte de piraterie.

Alors que le fragile cessez-le-feu de deux semaines entre les deux belligérants doit expirer ce mercredi, l’escalade des tensions dans le détroit d’Ormuz soulève des questions quant à la tenue de nouvelles négociations pour mettre fin à la guerre.

Le monde a les yeux rivés sur le Moyen-Orient

Depuis le début de la guerre, le sentiment des marchés a oscillé entre optimisme et pessimisme quant à la fin des combats et aux coûts que l’économie mondiale devra supporter.

Lundi matin, le dollar américain s'est apprécié, passant de 158,79 yens à 158,90 yens. L'euro a grimpé à 1,1757 dollar, contre 1,1742 dollar.

Vendredi, les cours du pétrole étaient retombés à leur niveau des premiers jours de la guerre avec l'Iran, et les actions américaines ont atteint un nouveau record après que l'Iran a déclaré que le détroit était à nouveau ouvert aux pétroliers commerciaux transportant du brut du golfe Persique vers des clients du monde entier.

Le brut de référence américain a gagné 5,6 % à 87,20 dollars le baril, tandis que le Brent, la référence internationale, a progressé de 5,3 % à 95,16 dollars le baril.

À Tokyo, le Nikkei 225 a gagné 1 % à 59 045,45, tandis que le Kospi sud-coréen a progressé de 1,1 % à 6 260,92.

À Hong Kong, le Hang Seng a gagné 0,8 % à 26 373,71 et l'indice Shanghai Composite a progressé de 0,6 % à 4 075,08.

L'indice australien S&P/ASX 200 est resté pratiquement inchangé à 8 943,90.

À Taïwan, le Taiex a bondi de 1,4 %.

"Le problème pour les marchés n'est pas l'absence d'espoir, mais sa surévaluation", a déclaré Stephen Innes, de SPI Asset Management, dans un communiqué.

Une circulation plus libre du pétrole pourrait soulager la pression sur les prix de l’essence. Cela pourrait même, à terme, aider les gens à payer moins d’intérêts sur leurs cartes de crédit et leurs prêts immobiliers.

Le S&P 500 a bondi de 1,2 % pour atteindre un record historique de 7 126,06 points, clôturant ainsi une troisième semaine consécutive de gains importants, sa plus longue série depuis Halloween.

Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 1,8 % à 49 447,43. L'indice composite Nasdaq a grimpé de 1,5 % à 24 468,48.

Le marché boursier américain a bondi de plus de 12 % depuis qu'il a touché le fond fin mars, porté par l'espoir que les États-Unis et l'Iran puissent éviter le pire scénario pour l'économie mondiale malgré leur conflit.

Le prix du baril de brut américain de référence avait plongé de 9,4 % après que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, eut publié sur X que le passage de tous les navires commerciaux dans le détroit "est déclaré totalement ouvert", alors qu’un cessez-le-feu semble tenir au Liban.

Le Brent a chuté de 9,1 %.

Après l'annonce d'Araghchi, Trump a déclaré sur son réseau social que le blocus des ports iraniens par la marine américaine restait "pleinement en vigueur" en attendant un accord sur la guerre, bien qu'il ait également laissé entendre que "cela devrait aller très vite, car la plupart des points ont déjà été négociés".

Le président Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis avaient saisi un cargo battant pavillon iranien qui tentait de contourner un blocus naval. Le commandement militaire conjoint iranien a déclaré que Téhéran réagirait bientôt et a qualifié la saisie américaine d’acte de piraterie.

Le fragile cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran doit expirer mercredi, tandis que l’escalade des tensions dans le détroit d’Ormuz soulève des questions quant à la tenue de nouvelles négociations pour mettre fin à la guerre.