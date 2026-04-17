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Le pape Léon XIV attendu en Guinée Équatoriale dès le 21 avril

Le pape Léon XIV célèbre une messe à l'aéroport de Bamenda, au Cameroun, le jeudi 16 avril 2026, au quatrième jour de sa visite pastorale de 11 jours en Afrique.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AFP

Guinée équatoriale

Depuis le 13 et jusqu’au 23 avril, le pape Léon XIV est en visite sur le continent africain. Après l’Algérie, le Cameroun et l’Angola où il est attendu ce samedi, le souverain pontife se rendra en Guinée équatoriale. Il arrivera le mardi 21 avril.

Dans les rues de la capitale Malabo, des affiches annoncent déjà l’arrivée de cet invité spécial.

“Ce qu’il vient faire, c’est renforcer ou approfondir la foi chrétienne et catholique en Dieu, et cela aidera également la société à éviter de se livrer à des comportements sociaux néfastes”, observe Cristian Geto, habitant de Malabo, la capitale.

Dans ce pays de deux millions d’habitants, près de 80 % de la population est catholique.

"Pour moi, la visite du pape en Guinée équatoriale est quelque chose de positif. Pourquoi ? Parce qu’elle apportera de nombreux changements spirituels. Je pense qu’elle va motiver beaucoup de gens à aller à la messe", confie Juan Raul, lui aussi habitant de Malabo.

Tout comme au Cameroun, la situation politique de la Guinée équatoriale rend cette visite délicate.

Le pays est dirigé d'une main de fer par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo depuis 1979.

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