RDC : accord entre le AFC/M23 et le CICR pour le transfert de militaires

Un nouveau développement est intervenu dans le contexte du conflit en République démocratique du Congo. Au cours du week-end des 11 et 12 avril 2026, l’AFC/M23 et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont conclu un protocole d’accord portant sur le transfert de plusieurs militaires.

Selon les informations disponibles, entre 2 000 et 3 000 soldats des FARDC actuellement détenus par le mouvement ont été recensés. Tous auraient donné leur consentement écrit en vue de leur prise en charge. Cet accord établit un cadre juridique permettant leur remise au CICR, qui sera chargé d’assurer leur transfert vers les autorités congolaises.

Ce processus intervient après plusieurs semaines durant lesquelles l’AFC/M23 affirmait vouloir relâcher ces militaires. Parmi eux, certains avaient refusé de rejoindre les rangs armés du mouvement, tandis que d’autres sont toujours en cours de traitement dans des structures hospitalières.

Une première étape a déjà été franchie avec la remise au CICR de plusieurs dizaines de mineurs, dont certains étaient impliqués dans les combats.

Des obstacles encore à surmonter

Malgré cette avancée, la mise en œuvre complète de l’opération reste conditionnée à plusieurs facteurs. Des défis logistiques doivent encore être résolus, notamment en ce qui concerne l’organisation concrète des transferts.

Par ailleurs, l’accord ne pourra être appliqué que si le gouvernement congolais accepte officiellement de récupérer ces militaires. Sur ce point, des divergences subsistent au sein des autorités, certaines sources évoquant la nécessité de vérifier les listes des personnes concernées.

Ce protocole s’inscrit dans un contexte diplomatique plus large, marqué par la reprise des discussions entre Kinshasa et l’AFC/M23. Ces échanges se déroulent actuellement en Suisse, notamment aux alentours de Montreux, et pourraient influencer la suite du processus.