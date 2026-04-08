"Flou" autour de la libération de 5 000 soldats des FARDC par le M23

Depuis plusieurs semaines, le mouvement rebelle AFC/M23 affirme avoir libéré plus de 5 000 soldats des Forces armées de la RDC, les FARDC, remis à la Croix-Rouge pour un transfert vers Kinshasa.

Une annonce relayée mi-mars, mais qui reste, à ce jour, sans la moindre image ni preuve tangible. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a réagi prudemment, indiquant avoir « pris connaissance » du communiqué du M23, sans confirmer la libération effective de ces soldats. Sur le terrain, certains acteurs politiques estiment que cette annonce n’a, pour l’instant, aucune traduction concrète. Une promesse de la rébellion, soutenue par le Rwanda, qui semble donc toujours « dans les tuyaux ».

En mai 2025, le CICR avait bien facilité le transfert de plus de 1 300 militaires désarmés de Goma vers Kinshasa. Une opération qui avait marqué les esprits. De leur côté, les FARDC ont lancé depuis le 30 mars dernier, une traque contre les rebelles rwandais des FDLR encore présents sur le territoire congolais. Cette mission, partie de Kisangani dans la Tshopo, s’inscrit dans le cadre des accords de paix de Washington.

Entre promesses non tenues et opérations militaires en cours, la situation dans l’Est de la RDC reste plus que jamais sous haute tension. La question est désormais de savoir si les annonces du M23 aboutiront enfin à des actes, ou si elles ne resteront qu’une manœuvre de communication dans un conflit aux multiples enjeux.