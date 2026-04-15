Haïti : des ouvriers manifestent pour une hausse du salaire minimum

Plusieurs centaines d’ouvriers ont manifesté mardi dans la capitale haïtienne pour réclamer une augmentation du salaire minimum, alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole.

Les employés du Parc Industriel Métropolitain, connu sous le nom de Sonapi, se sont rassemblés pour le deuxième jour d’affilée dans les rues de Port-au-Prince pour crier leur colère. "Quand on a faim, on ne plaisante pas !" ont scandé les manifestants.

La guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran a provoqué une flambée des prix du pétrole en Haïti.

Le gouvernement haïtien a augmenté les prix du diesel de 37% et ceux de l’essence de 29% au début du mois. Un gallon d'essence coûte 850 gourdes haïtiennes (6,49$) alors que les ouvriers ne gagnent 685 gourdes (5,23$).

Les employés ont fait remarquer qu’ils n’avaient pas eu d’augmentation depuis plusieurs années et n'ont désormais plus les moyens d'acheter des produits de première nécessité.

"Le prix du carburant a augmenté, et je paie plus cher mes transports," explique Roselainne Jean, une ouvrière. "Je suis payée le vendredi, et dès le samedi, je dois déjà emprunter de l'argent. Nous réclamons un salaire minimum de 3 000 gourdes (22$)," poursuit-elle.

La flambée des prix du pétrole a aussi doublé les coûts des transports, forçant des millions de personnes déjà sous-alimentées à réduire encore leurs repas. Selon l'ONU, 5,7 millions d'Haïtiens souffrent d’insécurité alimentaire aiguë.

Le pays, toujours soumis à la violence des gangs, est confronté à "l’une des crises humanitaires les plus graves et les plus rapidement détériorées de l’hémisphère occidental," a averti le 10 avril Edem Wosornu, directrice de la Division des opérations et du plaidoyer au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.