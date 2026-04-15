Moyen-Orient : l’Iran menace de bloquer la mer Rouge face au blocus américain

Les tensions restent vives au Moyen-Orient malgré un cessez-le-feu fragile. L’Iran a averti qu’il pourrait bloquer la mer Rouge si les États-Unis maintiennent leur blocus maritime visant ses ports.

Selon un responsable militaire iranien, ce blocus, entré en vigueur le 13 avril, mettrait en danger la sécurité des navires commerciaux et pourrait remettre en cause la trêve conclue le 8 avril. Téhéran prévient que ses forces armées pourraient empêcher toute circulation maritime dans plusieurs zones stratégiques, dont le Golfe persique et la mer d’Oman.

Des efforts pour éviter l’escalade

Le blocus américain s’inscrit dans un contexte de confrontation accrue entre Washington et Téhéran. Le président américain Donald Trump a également menacé d’intervenir contre tout navire iranien tentant de le contourner.

Dans le même temps, des initiatives diplomatiques se poursuivent. Les États-Unis ont annoncé des discussions entre Israël et le Liban en vue d’un accord durable, tandis que la France et le Royaume-Uni prévoient une réunion avec des pays non engagés dans le conflit pour sécuriser le détroit d’Ormuz.

Plusieurs acteurs régionaux tentent également d’apaiser la situation. Des échanges ont eu lieu entre responsables iraniens et émiratis pour évoquer des moyens de réduire les tensions.

Par ailleurs, la Chine a été appelée par Washington à ne pas fournir d’armes à l’Iran, dans un contexte de méfiance accrue entre grandes puissances.

Une situation humanitaire préoccupante

Sur le terrain, les conséquences du conflit restent lourdes. Au Liban, où les affrontements se poursuivent entre Israël et le Hezbollah, les Nations unies alertent sur l’ampleur des déplacements de population et appellent à une aide internationale urgente.

Après plusieurs semaines de guerre, l’économie iranienne est également fortement affectée, avec des destructions importantes d’infrastructures et un impact direct sur l’emploi.

Dans ce contexte, la menace d’un blocage maritime fait craindre une nouvelle escalade, avec des répercussions potentielles sur le commerce mondial et la stabilité régionale.