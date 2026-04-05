Cameroun : la création d'un poste de vice-président adoptée au parlement

Cameroun
Le Cameroun s'est doté d'une nouvelle disposition constitutionnelle permettant au président de la République de choisir un vice-président.
Samedi, les députés et sénateurs réunis en congrès ont adopté le projet de loi proposé par le parti au pouvoir et déjà validé en commission. Le texte a été voté à une écrasante majorité.
Le pays bascule dans une nouvelle architecture institutionnelle après plusieurs décennies.
Cette révision de la constitution avait été dénoncée la veille par l'opposant Maurice Kamto lors d'une longue prise de parole.
Le chef du MRC a parlé de "coup d'état constitutionnelle" tout en promettant une pétition nationale en vu de recueillir l'expression du peuple.
Selon l'interprétation de l'opposition, le président Paul Biya, 93 ans, a désormais les mains libres pour se désigner un successeur.
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