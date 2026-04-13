Guerre en Iran : le rôle du dollar remis en question

Alors que les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se tiennent à Washington, la guerre en Iran s’impose comme un sujet central des discussions.

Au-delà de la crise géopolitique, le conflit met en lumière une évolution importante : l’influence du dollar dans l’économie mondiale semble progressivement s’affaiblir.

Depuis des décennies, le dollar occupe une place dominante dans le système financier international. Il est utilisé dans une grande partie des échanges mondiaux, notamment pour le commerce du pétrole, et constitue une réserve essentielle pour les banques centrales.

Cette position confère aux États-Unis un levier puissant, notamment à travers les sanctions financières. Être exclu du système dominé par le dollar signifiait jusqu’ici un isolement économique majeur.

Vers une recomposition du système financier

Mais la situation actuelle montre les limites de ce mécanisme. Malgré les sanctions, l’Iran a continué à exporter du pétrole, en s’appuyant sur d’autres partenaires et sur des circuits alternatifs.

Le pays a notamment diversifié ses transactions, en utilisant d’autres monnaies comme le yuan chinois. Parallèlement, des réseaux financiers parallèles se sont développés, permettant de contourner les restrictions imposées.

Les cryptomonnaies participent également à cette transformation, en offrant des moyens d’échange indépendants des circuits bancaires traditionnels.

Face à ces évolutions, une tendance se dessine : celle d’une diversification des systèmes financiers. Certains pays cherchent à réduire leur dépendance au dollar, un phénomène souvent qualifié de « dé-dollarisation ».

Il ne s’agit pas d’un abandon brutal de la monnaie américaine, mais plutôt d’un rééquilibrage progressif.

Ce mouvement pourrait conduire à un monde financier plus fragmenté, où coexisteraient plusieurs systèmes concurrents. Une évolution qui pourrait accroître les incertitudes et peser sur la stabilité économique mondiale.