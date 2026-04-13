Guerre États-Unis-Iran : Washington veut imposer un blocus naval, Téhéran prête à riposter

Alors que les négociations entre les États-Unis et l’Iran au Pakistan ce week-end ont été infructueuses, le risque d’une reprise des frappes s’intensifie.

Si le président du Pakistan a assuré que le cessez-le-feu entre les deux pays "tenait" et que des efforts étaient en cours pour régler les points de blocage, sur le terrain, la situation est plus alarmante.

L'armée américaine a annoncé la mise en place d'un blocus de tous les ports et zones côtières iraniens dès ce lundi.

Dans un communiqué, le centre de commandement américain (le CENTCOM) a précisé que ce blocus naval sera appliqué de manière impartiale à l’encontre des navires de toutes les nations entrants ou sortants des ports et des zones côtières iraniens au sein du détroit d’Ormuz.

Pour appliquer ce blocus, les américains disposent de moyens aéronavals conséquents avec notamment la présence de plusieurs bases américaines dans la région.

Donald Trump affirme que tout navire iranien qui s'approchera du blocus "sera immédiatement éliminé".

L'armée iranienne, de son côté, dénonce ce blocus naval américain qu'elle qualifie d'acte de piraterie. En riposte, Téhéran affirme qu'aucun port du golfe Persique et du golfe d'Oman ne sera à l'abri si ses propres ports sont menacés.