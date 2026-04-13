Guerre États-Unis-Iran : Washington veut imposer un blocus naval, Téhéran prête à riposter

Iran
Alors que les négociations entre les États-Unis et l’Iran au Pakistan ce week-end ont été infructueuses, le risque d’une reprise des frappes s’intensifie.
Si le président du Pakistan a assuré que le cessez-le-feu entre les deux pays "tenait" et que des efforts étaient en cours pour régler les points de blocage, sur le terrain, la situation est plus alarmante.
L'armée américaine a annoncé la mise en place d'un blocus de tous les ports et zones côtières iraniens dès ce lundi.
Dans un communiqué, le centre de commandement américain (le CENTCOM) a précisé que ce blocus naval sera appliqué de manière impartiale à l’encontre des navires de toutes les nations entrants ou sortants des ports et des zones côtières iraniens au sein du détroit d’Ormuz.
Pour appliquer ce blocus, les américains disposent de moyens aéronavals conséquents avec notamment la présence de plusieurs bases américaines dans la région.
Donald Trump affirme que tout navire iranien qui s'approchera du blocus "sera immédiatement éliminé".
L'armée iranienne, de son côté, dénonce ce blocus naval américain qu'elle qualifie d'acte de piraterie. En riposte, Téhéran affirme qu'aucun port du golfe Persique et du golfe d'Oman ne sera à l'abri si ses propres ports sont menacés.
Aller à la video
Visite du pape en Algérie : Léon XIV répond aux critiques virulentes de Trump
01:43
Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad s'achèvent sans avancée notable
01:00
La rencontre entre Emmanuel Macron et le pape Léon XIV en images
01:24
Guerre au Moyen-Orient : sécurité renforcée au Pakistan avant les pourparlers de paix
01:43
Sénégal : Sonko fustige Trump pour le "chaos" de la guerre au Moyen-Orient
02:12
Guerre au Moyen-Orient : le FMI alerte sur un choc économique mondial