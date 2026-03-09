Les économies africaines impactées par la guerre au Moyen-Orient

La flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran atteint déjà les économies africaines, menaçant les prix du carburant à la pompe.

L'Afrique importe la plupart des produits pétroliers qu'elle consomme, ce qui rend de nombreuses économies très vulnérables aux perturbations liées aux tensions au Moyen-Orient, une région centrale ou transitent les produits pétroliers mondiaux.

Par ailleurs, à mesure que les prix augmentent les devises africaines s'affaiblissent, nombre d'investisseurs transfèrent leurs fonds vers des valeurs refuges telles que le dollar américain. Une combinaison qui amplifie l'impact de la flambée des prix sur les marchés dépendants des importations, notamment au Kenya et au Ghana.

Une tendance déjà observée lors de la guerre en Ukraine lorsque la hausse des prix du brut et l'affaiblissement de la monnaie avaient fait grimper les prix du carburant en Afrique du Sud de plus de 25 % en six mois. Les marchés pétroliers restent particulièrement sensibles au conflit en raison de l'importance stratégique du détroit d'Ormuz, un étroit couloir maritime par lequel transite environ un cinquième du pétrole brut mondial.