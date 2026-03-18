CAN 2025 : le Sénégal dénonce la décision de la CAF au profit du Maroc

Sénégal
La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) dénonce une décision “inique, sans précédent et inacceptable” après le retrait de la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), au profit du Maroc.
Dans un communiqué, la FSF regrette une décision “qui jette le discrédit sur le football africain” et annonce faire appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne, en Suisse.
La réaction sénégalaise était attendue après le coup de théâtre qui a secoué le monde du football. La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé mardi soir avoir accordé le titre de champion d'Afrique à la sélection marocaine, avec une victoire 3-0 sur tapis vert.
Le jury d’appel de la CAF a décidé de déclarer le Sénégal “forfait” pour la finale chaotique qui s’est déroulée le 18 janvier à Rabat.
Au cours du match, les joueurs sénégalais, conduits par l'entraîneur Pape Thiaw, avaient en effet quitté le terrain en signe de protestation pendant 15 minutes alors que le Maroc avait bénéficié d'un penalty qui devait décider du match. Les Lions de la Teranga s'étaient finalement imposés 1-0 lors des prolongations.
De son côté, la Fédération Royale Marocaine de Football a indiqué dans un communiqué n’avoir jamais eu l’intention “de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition.”
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