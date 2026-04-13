Algérie : le Pape Léon XIV entame sa tournée africaine  

Le pape Léon XIV est arrivé ce lundi en Algérie pour le tout premier voyage papal dans ce pays, dans le but de promouvoir la coexistence entre chrétiens et musulmans dans une période marquée par de nombreux conflits à travers le monde, et afin de rendre hommage à saint Augustin, figure locale qui a inspiré sa spiritualité religieuse.

L'escale de deux jours de Léon en Algérie marque le début d'une intense tournée de 11 jours dans quatre pays africains — l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale — qui mènera le premier pape né aux États-Unis de l'histoire au cœur même de l'Église catholique, en pleine expansion.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a jeté une ombre sur ce voyage, après que le président Donald Trump eut lancé dimanche soir une attaque virulente contre Léon XIV, affirmant qu’il devait "cesser de se plier aux exigences de la gauche radicale". Léon XIV avait dénoncé l’"illusion de toute-puissance" alimentant la guerre lors d’une cérémonie de prière pour la paix.

Le pape Léon a répondu dans l’avion en route vers l’Algérie, affirmant que les appels du Vatican à la paix et à la réconciliation sont ancrés dans l’Évangile, et qu**’il ne craignait pas l’administration Trump.**

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accueilli le pape Léon à son arrivée à l’aéroport international d’Alger avant leur rencontre officielle au palais présidentiel d’El Mouradia.

Plus tard dans la journée de lundi, le pape va s’adresser aux autorités algériennes et visiter la Grande Mosquée de la ville. Il terminera la journée par un rassemblement à la basilique Notre-Dame-d’Afrique, puis par des prières devant un monument voisin dédié aux migrants morts dans des naufrages alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe.

Le rassemblement à la basilique, un édifice romano-byzantin construit à la fin du XIXe siècle sous la domination coloniale française, comprendra les témoignages d’une religieuse catholique, d’un croyant pentecôtiste et d’un musulman, ainsi qu’une allocution du pape.

La devise officielle de ce voyage en Algérie est la phrase d’ouverture que Léon XIV prononce partout où il va — "Que la paix soit avec vous" — et le Vatican indique qu’un message général de paix et de coexistence entre chrétiens et musulmans sera le thème principal.

En Algérie, une minuscule communauté catholique d’environ 9 000 personnes, composée principalement d’étrangers, cohabite avec la majorité musulmane sunnite d’environ 47 millions de personnes, selon les statistiques du Vatican.

L’archevêque d’Alger, le cardinal français Jean-Paul Vesco, a déclaré que chaque jour, neuf personnes sur dix qui visitent la basilique sont musulmanes.

"C’est merveilleux de pouvoir montrer que nous pouvons être frères et sœurs ensemble, en construisant une société malgré nos religions différentes", a déclaré Mgr Vesco à l’Associated Press à la veille de l’arrivée de Léon XIV. "Et c’est ce que notre Église fait depuis que ce pays a obtenu son indépendance."

Les États-Unis ont toutefois placé l’Algérie sur leur liste de surveillance spéciale pour "avoir commis ou toléré de graves violations de la liberté religieuse". La Constitution algérienne reconnaît "les religions autres que l’islam" et autorise les individus à pratiquer leur foi à condition de respecter l’ordre public et la réglementation.

Mais le prosélytisme auprès des musulmans par des non-musulmans est un délit, et certaines autres confessions chrétiennes ont été victimes de persécutions de la part des autorités algériennes, qui ont fermé leurs églises.

"J’imagine que c’est une bonne chose qu’un pape se rende en Algérie", a déclaré Selma Dénane, une étudiante qui vit à Annaba, sur la côte au sud d’Alger. "Mais qu’est-ce que cela changera par la suite ? Les chrétiens pourront-ils dire “Je suis chrétien” sans crainte ni stigmatisation ?"

Un passé violent marqué par les martyrs

Trois décennies après avoir déclaré son indépendance vis-à-vis de la France, l’Algérie a connu dans les années 1990 une guerre civile brutale, connue localement sous le nom de "décennie noire", au cours de laquelle quelque 250 000 personnes ont été tuées alors que l’armée combattait une insurrection islamiste.

Parmi les victimes figuraient 19 catholiques, dont sept moines trappistes du monastère de Tibhirine, au sud d’Alger, qui ont été enlevés et tués en 1996 par des combattants islamistes. Parmi ces 19 personnes se trouvaient également deux religieuses de la congrégation augustinienne de Léon.

Lors de son premier jour en Algérie, Léon XIV rendra hommage aux 19 martyrs et rendra visite aux religieuses augustiniennes restantes qui gèrent, depuis la basilique d’Alger, un projet de services sociaux venant en aide aux personnes de toutes confessions.

"Ils ont donné leur vie pour Dieu, pour Jésus, pour l’Église, pour le peuple algérien, car ils ne voulaient pas quitter le pays, même dans les moments difficiles", a déclaré sœur Lourdes Miguelez.

Les 19 ont tous été béatifiés en 2018 en tant que martyrs de la foi, lors de ce qui était alors la première cérémonie de béatification de ce type dans le monde musulman.

Mgr Vesco, archevêque d’Alger, aime rappeler à son auditoire que Léon XIV a été élu le 8 mai, jour de la fête catholique des 19 martyrs. Immédiatement après l’élection de Léon XIV, Mgr Vesco l’a invité à lui rendre visite.

La tournée de 11 jours du Pape passera par 4 pays africains. Après l’Algérie, Léon XIV se rendra au Cameroun, en Angola et en Guinée Equatoriale.