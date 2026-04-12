Afrique du Sud : le maire du Cap élu président de l'Alliance démocratique

Le deuxième parti d'Afrique du Sud, l'Alliance démocratique (DA), a élu dimanche le maire du Cap à sa tête pour les élections nationales de 2029, intensifiant ainsi sa campagne visant à ravir des voix à l'ANC, en perte de vitesse.

L'élection de Geordin Hill-Lewis, 39 ans, à la tête de la DA marque un nouveau départ pour ce parti de centre-droit et pro-business qui a rejoint le gouvernement de coalition multipartite en 2024.

« Je me tiens devant vous en tant que nouveau dirigeant élu avec une seule promesse : quelle que soit la durée pendant laquelle j'aurai le privilège d'exercer cette fonction, je me consacrerai à la mission de construire une Afrique du Sud plus forte pour tous », a-t-il déclaré lors d'un congrès du parti.

Hill-Lewis dirige Le Cap – une destination touristique internationale en plein essor – depuis 2021. La ville est la capitale de la province du Cap-Occidental, la seule des neuf provinces dirigées par la DA.

« Notre mission est de faire de la DA le plus grand parti d’Afrique du Sud », a déclaré Hill-Lewis samedi lors du congrès du parti.

Le DA a été intégré au gouvernement de coalition après que l’African National Congress (ANC) – qui a mené la lutte contre l’apartheid – a perdu sa majorité pour la première fois en trois décennies au pouvoir.

Le parti de Nelson Mandela avait remporté 62 % des voix lors des premières élections ouvertes à toutes les races en 1994, mais n’a obtenu que 40 % lors du scrutin de 2024, miné par des scandales de corruption et des plaintes concernant une mauvaise gouvernance.

La DA a obtenu 22 % des voix en 2024 et un récent sondage réalisé par l'institut Ipsos a montré un niveau de soutien similaire à l'approche des élections locales prévues entre novembre et janvier.

L'ANC reste le parti le plus soutenu avec 38 %, selon un sondage réalisé auprès de 3 600 personnes et publié le mois dernier.