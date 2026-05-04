Afrique du Sud : une fleur rare découverte dans le parc national de Table Mountain 

En Afrique du Sud, le parc national de Table Mountain est un haut lieu de la biodiversité. Les scientifiques qui étudient la région y ont recensé près de 3000 espèces, dont une fleur rare qui avait disparu et qui est réapparue à l’état sauvage.

Une liste récemment mise à jour, publiée en 2025, recense 2 785 espèces végétales sur cette superficie d’environ 250 kilomètres carrés.

Ce nombre d’espèces est supérieur à celui que l’on trouve dans certains pays européens tout entiers.

Mais cette liste met également en évidence 261 espèces menacées.

Jean Stephenson est une scientifique qui a contribué à la mise à jour de cette nouvelle liste.

Elle est bénévole au sein de l’association "Custodians of Rare and Endangered Wildflowers".

Elle recherche des plantes menacées sur le terrain et télécharge des photos sur la plateforme iNaturalist afin qu'elles soient identifiées par des experts.

Le travail de Stephenson et d’autres bénévoles sur le site iNaturalist a permis de mettre à jour cette liste restée inchangée depuis 1950.

Le Dr Nicola van Wilgen-Bredenkamp fait partie des scientifiques qui ont compilé la nouvelle liste.

"Ce fut un processus très passionnant, car nous vivons dans un endroit d’une diversité incroyable", explique-t-il.

"Ce que nous voulions faire, c’était établir une nouvelle liste qui nous aiderait à hiérarchiser les espèces afin de mieux les gérer."

L'Erica verticillata est une espèce qui a bénéficié de mesures de gestion.

Autrefois disparue à l'état sauvage, elle prospère aujourd'hui dans le parc Tokai, qui fait partie du parc national de Table Mountain.

Trevor Adams a collaboré avec le regretté Dr Anthony Hitchcock pour redonner vie à cette espèce.

"Grâce à sa détermination, Anthony a trouvé divers clones dans d’autres jardins botaniques à travers le monde", explique Adams.

"Il nous a ensuite été confié, à nous horticulteurs et au personnel, de multiplier ces plantes. Tout cela a abouti à la plantation de trois de ces clones ici même, dans le parc Lower Tokai, en 2007."

Classé site du patrimoine mondial, le parc national de Table Mountain est l'un des plus grands centres de biodiversité terrestre au monde.

La liste des plantes récemment mise à jour aidera les scientifiques à mieux préserver ce précieux habitat.