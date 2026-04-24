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Afrique du Sud : le gouvernement met en garde contres les attaques xénophobes

Marche contre les agressions xénophobes dans le centre-ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, le 23 avril 2015.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Afrique du Sud

Alors que le pays est en proie à une vague d’attaques xénophobes visant des ressortissants africains depuis fin mars, les autorités sud-africaines ont promis vendredi de sévir.

Cette sortie intervient après la convocation jeudi, de l’ambassadeur sud-africain au Ghana.

De nombreux ghanéens figurent en effet parmi les ressortissants étrangers victimes d’incidents violents en Afrique du Sud, principalement dans la province du Cap Oriental. Ils sont accusés d’être responsables des difficultés qui gangrènent la population locale.

Le ministre sud-africain des affaires étrangères de son côté a mis en garde contre tout acte d’anarchie, d’intimidation et de violence à l’encontre des communautés de migrants.

Les organisations de la société civile ont été appelées à jouer leur partition pour un retour au calme. Alors que des voix dénoncent déjà l’incurie des autorités face à cette montée de xénophobie.

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