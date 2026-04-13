Afrique du Sud : les ambitions de Geordin Hill-Lewis à la tête de l’Alliance démocratique    

Le deuxième parti d'Afrique du Sud, l'Alliance démocratique (DA), a élu dimanche le maire du Cap à sa tête pour mener la campagne en vue des élections nationales de 2029, intensifiant ainsi ses efforts pour ravir des voix à l'ANC, en perte de vitesse.

En Afrique du Sud, Geordin Hill-Lewis a pris les rênes de l'Alliance démocratique, deuxième parti politique national et il promet de le mener à la tête du pays.

Dans son discours d'investiture, il affirmé ses ambitions, estimant que son parti pourrait "remporter plus de villes que jamais" et à long terme prendre la tête du gouvernement national d'ici les élections de 2029.

"Je tiens à remercier sincèrement chacun d'entre vous, tous les délégués de l'Alliance démocratique, de m'avoir accordé votre confiance. J'accepte cette responsabilité avec humilité, gratitude et un profond sens du devoir. Je me tiens devant vous en tant que nouveau leader élu avec une seule promesse. Quelle que soit la durée pendant laquelle j'aurai le privilège d'exercer cette fonction, je me consacrerai à la mission de construire une Afrique du Sud plus forte pour tous", a-t-il déclaré.

Cette élection marque un nouveau départ pour l’Alliance Démocratique qui a rejoint le gouvernement de coalition en 2024.

"C'est un leader formidable qui adhère aux valeurs de l'alliance démocratique et qui se préoccupe des citoyens sud-africains au niveau local, qui souhaite mener l’Afrique du Sud vers de nouveaux sommets afin de garantir une plus grande diversité et une participation plus importante de tous les Sud-Africains", confie un partisan de la DA.

Geordin Hill-Lewis est également maire du Cap depuis 2021. Cette ville touristique est considérée comme l’une des municipalités les mieux gérées du pays. Le nouveau dirigeant de l’Alliance Démocratique entend bien renouveler ce succès au sein de son parti et à l’échelle nationale.