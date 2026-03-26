Afrique du Sud : le maire du Cap à la conquête de l'Alliance démocratique

En Afrique du Sud, le maire du Cap entend établir une relation de confiance entre l'Alliance démocratique et ses militants. Les élections pour la présidence du parti sont prévues pour le 11 avril prochain - et Geordin Hill-Lewis est en course pour la succession de John Steenhuisen qui s'apprête à quitter la tête de la DA.

« Je souhaite donner la priorité à ce que j'ai appelé le rapprochement entre la DA [Alliance démocratique] et les millions de Sud-Africains qui ne votent pas encore pour nous, en essayant d'établir une relation de confiance avec davantage de personnes dans le pays, et de leur donner l'assurance qu'ils peuvent voter pour la DA, sachant que nous ferons un meilleur travail au gouvernement pour tout le monde, peu importe où ils vivent ou où ils sont nés », a déclaré Geordin Hill-Lewis, maire du Cap.

Hill-Lewis a annoncé sa candidature après que l’actuel dirigeant a déclaré qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, dans le cadre d’un remaniement majeur en vue des élections locales prévues plus tard cette année.

« John, John [le chef de la DA, John Steenhuisen] avait clairement fait savoir qu’il allait se présenter. Quand il a changé d’avis, évidemment, j’ai dû reconsidérer la situation très rapidement. Et j’ai discuté avec quelques-uns des dirigeants de haut rang et des personnalités les plus en vue au sein de la DA. Ce sont tous mes amis et collègues. Et nous avions le sentiment que c’était une occasion pour nous de renouveler le parti, de lui donner une nouvelle orientation, de le placer dans une position bien plus forte avant les élections de 2029 et de travailler ensemble pour en faire le plus grand parti du pays », ajoute, Hill-Lewis.

Âgé de 39 ans, Hill-Lewis est devenu en 2021 maire de cette ville touristique considérée comme l’une des municipalités les mieux gérées du pays. Sous la direction de Steenhuisen, la DA a été secouée par une série de controverses internes.

« Sous ma direction, nous montrerons, comme nous l’avons fait ici au Cap, que la DA gouverne bien et gouverne pour tout le monde », a-t-il déclaré.

La DA, favorable aux entreprises – à qui l'on attribue le mérite d'avoir redonné confiance à l'Afrique du Sud lorsqu'elle a rejoint la coalition de dix partis à l'issue des élections générales de 2024 – a été secouée par une série de controverses internes concernant la direction de Steenhuisen.

Affirmant bénéficier d'un niveau de popularité historiquement élevé, la DA cherche à rallier les électeurs déçus par les mauvais résultats de l'African National Congress (ANC).

L'ANC a été contraint de former une coalition fragile avec l'ancien parti d'opposition après avoir perdu la majorité qu'il détenait depuis 30 ans lors des élections nationales de 2024, accusé d'incompétence et de corruption.

Mais le DA, qui défend un programme libéral et favorable au libre marché, a longtemps eu du mal à se défaire de son image de représentant de la minorité blanche.

« Trop souvent, les gens nous perçoivent comme distants », a déclaré Hill-Lewis. « Ils ont l'impression que nous leur parlons, et non que nous discutons avec eux. Si nous voulons nous développer, nous devons changer cela. »