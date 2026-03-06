Afrique du Sud : au Cap, un projet du mur anti-criminalité divise l’opinion

Le projet de la ville du Cap de construire un mur pour prévenir les attaques sur l'autoroute menant à l'aéroport divise le centre touristique sud-africain, les détracteurs y voyant un retour à l'apartheid visant à dissimuler la pauvreté.

Ce mur de près de neuf kilomètres séparera une partie de la route menant à l'aéroport international des quartiers pauvres et surpeuplés qui bordent le tracé.

Depuis des années, des attaques, parfois mortelles, sont signalées le long de cette route très fréquentée à plusieurs voies, notamment des détournements de véhicules et des embuscades avec vol à l'arraché.

"Ils viennent avec une pierre et brisent le pare-brise", raconte Mustafa Hashim, chauffeur de taxi, en relatant des histoires d'attaques sur le corridor connu sous le nom de "N2 hell run" (la route de l'enfer N2). "Si vous voulez rester en vie, vous devez les laisser prendre tout ce qu'ils veulent", rajoute Hashim, âgé d'une trentaine d'années, à l'AFP.

La ville a annoncé en décembre le projet de sécurité N2 Edge, d'un montant de 114 millions de rands (près de 7 millions de dollars), peu après qu'une femme a été mortellement poignardée à un feu de signalisation situé juste à côté de l'autoroute, après avoir quitté le complexe aéroportuaire.

La principale caractéristique de ce projet est une "barrière de sécurité" de trois mètres destinée à renforcer une palissade en béton endommagée et à empêcher les criminels, les piétons et les animaux d'accéder à la route. "Des centaines de milliers de personnes empruntent cette route chaque jour, et beaucoup d'entre elles ne se sentent pas en sécurité", a déclaré le maire Geordin Hill-Lewis, soulignant que la plupart étaient des locaux.

"Les murs n'empêchent pas la criminalité"

Les habitants du bidonville de Nyanga, qui se trouvera derrière le mur de l'autoroute, affirment être victimes des mêmes crimes que ceux signalés sur la route, mais que la nouvelle barrière ne leur sera d'aucune aide.

"Les agresseurs disparaissent simplement dans le dédale des cabanes", explique Linda Monakali, 43 ans. "Ce mur aidera les automobilistes, mais pour nous, les auteurs des crimes seront toujours là", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Entre octobre et décembre 2025, le commissariat de Nyanga a enregistré le plus grand nombre de vols aggravés du pays, selon les statistiques de la police. Le commissariat a également été classé deuxième pour le nombre de meurtres, avec une augmentation de 29 % par rapport au trimestre précédent. Le taux élevé de criminalité et de meurtres au Cap se concentre dans les quartiers pauvres, un monde à part des quartiers huppés, des plages et des montagnes qui attirent des millions de touristes.

Les autorités municipales devraient réfléchir à "la manière dont nous pouvons améliorer notre cadre de vie plutôt que d'envisager la construction d'un mur de sécurité sur la N2", a déclaré Dumisani Qwebe, président du Forum de police communautaire de Nyanga. Cela inclut des caméras de surveillance 24 heures sur 24 et des installations sanitaires décentes, les femmes étant particulièrement exposées aux violences sexuelles lorsqu'elles utilisent des toilettes extérieures la nuit.

"Les murs peuvent arrêter les balles, mais ils n'arrêtent pas la criminalité", a déclaré Jonathan Cupido, conseiller municipal du parti politique GOOD. Le gouvernement de la ville, dirigé par le parti de centre-droit Alliance démocratique (DA), "essaie de cacher ce que nous ne pouvons pas réparer", a déclaré Cupido.

Le président Cyril Ramaphosa a annoncé le déploiement imminent de l'armée dans certaines parties de la ville en proie à des guerres de gangs sanglantes.

"Cacher les pauvres"

Trente ans après la fin du régime de la minorité blanche, les disparités entre les anciens quartiers blancs et noirs ségrégués du Cap sont flagrantes, les autorités municipales de la DA étant accusées de ne pas en faire assez pour remédier à ce déséquilibre. La colère suscitée par le mur N2 a dominé le carnaval de Cape Town Pride ce mois-ci, où des militants ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "Des maisons, pas des murs !", demandant à la ville de s'attaquer plutôt à la crise du logement qui s'aggrave.

"Ils essaient de construire un mur derrière lequel ils tentent de cacher les pauvres", a déclaré l'ancien militant anti-apartheid et ecclésiastique Allan Boesak lors d'un récent rassemblement communautaire organisé à l'occasion du ramadan, qualifiant ce mur d'"apartheid wall" (mur de l'apartheid).

"Ils essaient de cacher le fait qu'il existe bel et bien un Cap noir et un Cap blanc, un Cap privilégié et un Cap privé de privilèges", a-t-il déclaré.