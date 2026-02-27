Afrique du Sud : le maire du Cap se présente à la direction du parti Alliance démocratique

Le maire du Cap a annoncé vendredi qu'il se présenterait à la tête de l'Alliance démocratique (DA), le deuxième plus grand parti de la coalition au pouvoir en Afrique du Sud.

Âgé de 39 ans, Geordin Hill-Lewis est devenu maire du Cap en 2021. Une ville touristique considérée comme l'une des municipalités les mieux gérées du pays.

"Je vous annonce aujourd'hui que je me présente pour devenir le prochain leader de l'Alliance démocratique", a déclaré Geordin Hill-Lewis lors d'un rassemblement au Cap, sous les acclamations de centaines de partisans.

"Sous ma direction, nous montrerons, comme nous l'avons fait ici au Cap, que la DA gouverne bien et gouverne pour tous", a-t-il déclaré.

La DA, favorable aux entreprises, à qui l'on attribue le mérite d'avoir renforcé la confiance en Afrique du Sud lorsqu'elle a rejoint la coalition de dix partis après les élections générales de 2024, a été secouée par une série de controverses internes concernant le leadership de Steenhuisen.

John Steenhuisen a annoncé au début du mois qu'il ne briguerait pas un troisième mandat lors des élections du parti en avril, dans le cadre d'un remaniement majeur avant les élections locales prévues plus tard cette année.

Récupérer les déçus de l'ANC

Affirmant bénéficier d'un niveau de popularité historiquement élevé, la DA cherche à convaincre les électeurs déçus par les mauvaises performances de l'African National Congress (ANC).

L'ANC a été contraint de former une coalition instable avec l'ancien parti d'opposition après avoir perdu sa majorité de 30 ans lors des élections nationales de 2024, accusé d'incompétence et de corruption.

Mais le DA, qui mène une politique libérale et favorable au libre marché, a longtemps eu du mal à se défaire de son image de représentant de la minorité blanche.

"Trop souvent, les gens nous considèrent comme distants", a déclaré Hill-Lewis. "Ils ont l'impression que nous leur parlons, mais que nous ne dialoguons pas avec eux. Si nous voulons nous développer, nous devons changer cela."