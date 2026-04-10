Soudan : l'ONU condamne les frappes de drones contre les civils

Le porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric, a condamné jeudi une frappe de drone au Soudan.

L'attaque perpétrée dans la ville de Kutum, dans l'État du Darfour-Nord au Soudan, a frappé une cérémonie de mariage, faisant plus de 30 morts parmi les civils, dont des femmes et des enfants, a déclaré M. Dujarric.

« Nous condamnons cette attaque ainsi que toutes celles qui visent des civils », a déclaré M. Dujarric lors d'un point presse jeudi. « Les attaques menées à l'aide de drones contre des civils et des biens civils sont inacceptables. »

Cette frappe est la dernière attaque en date au Soudan, un pays qui continue d'être durement touché par la guerre qui oppose actuellement l'armée aux Forces de soutien rapide et qui a éclaté en avril 2023.

M. Dujarric a également indiqué que les affrontements survenus près de la ville de Dilling, dans le Kordofan du Sud, ont fait 47 morts parmi les civils et des dizaines de blessés depuis lundi dernier.

M. Dujarric a déclaré que l'aide humanitaire avait été perturbée et a appelé « à une cessation immédiate des hostilités, ainsi qu'à un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave dans toutes les régions du Soudan ».