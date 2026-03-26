Soudan : au moins 28 morts dans deux frappes de drones

Deux frappes de drones au Soudan, l’une sur un marché au Darfour et l’autre le long d’une route au Kordofan, ont tué au moins 28 civils, s’ajoutant à un bilan des attaques de drones qui a déjà dépassé les 500 victimes cette année.

Des travailleurs de la santé dans deux villes distantes de 800 kilomètres ont signalé les derniers décès à l’AFP jeudi, via une connexion internet par satellite, afin de contourner une coupure des communications.

Les appels répétés des Nations unies à limiter les frappes de drones et à protéger les civils sont restés lettre morte, alors que les deux camps en guerre au Soudan — l’armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR) paramilitaires — lancent des attaques quasi quotidiennes, faisant des dizaines de morts à chaque fois.

Mercredi, une de ces frappes a touché un marché dans la ville de Saraf Omra, dans l’État du Darfour du Nord, tuant "22 personnes, dont un nourrisson, et blessant 17 autres", a indiqué à l’AFP un agent de santé d’une clinique locale.

"Le drone a frappé un camion-citerne stationné, qui a pris feu ainsi qu’une partie du marché", a déclaré Hamid Suleiman, un vendeur du marché, qui dessert Saraf Omra et les localités environnantes dans cette région reculée du Darfour.

À des centaines de kilomètres à l’est, loin des bastions des FSR au Darfour, une autre frappe de drone a incendié un camion circulant sur une route du Kordofan du Nord, en territoire contrôlé par l’armée.

"Six corps sont arrivés à l’hôpital hier, dont trois étaient calcinés, en plus de 10 blessés", a indiqué à l’AFP une source médicale de l’hôpital local d’El-Rahad, accusant les FSR de l’attaque.

Les civils voyageaient entre les villes d’El-Rahad et d’Um Rawaba, sous contrôle de l’armée. Des drones des deux camps ont à plusieurs reprises visé l’autoroute centrale est-ouest du Soudan, qui traverse la capitale de l’État du Kordofan du Nord, El-Obeid, et relie le Darfour à l’est contrôlé par l’armée.

Des centaines de morts

Depuis avril 2023, la guerre entre les anciens alliés a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé environ 11 millions de personnes, créant la plus grande crise mondiale de faim et de déplacement.

L’ONU indique que plus de 500 civils ont été tués par des frappes de drones entre janvier et la mi-mars seulement, notamment dans la région du Kordofan, actuellement le principal champ de bataille du conflit.

La forte augmentation de l’usage des drones montre "l’impact dévastateur d’armes de haute technologie et relativement bon marché dans des zones peuplées", a déclaré le bureau des droits de l’homme de l’ONU.

La semaine dernière, le premier jour de la fête de l’Aïd al-Fitr, une frappe imputée à l’armée contre l’hôpital universitaire d’El-Daein, au Darfour, a fait 70 morts et 146 blessés.

Quelques jours auparavant, une autre frappe de drone attribuée aux forces paramilitaires avait tué 24 personnes dans la ville tchadienne de Tiné, alimentant les craintes d’un débordement régional du conflit.

Dans une interview accordée à France 24, le ministre tchadien de l’Information, Gassim Cherif Mahamat, a indiqué que l’armée avait été déployée le long de toute la frontière désertique de 1 300 kilomètres et que N’Djamena préparait une "réponse proportionnée" en cas de nouvelle attaque.

Le nouvel envoyé spécial de l’ONU pour le Soudan, Pekka Haavisto, a entamé cette semaine sa première visite dans le pays "en soutien à la paix", a-t-il déclaré. L’ONU a à plusieurs reprises plaidé pour une trêve et appelé les États membres à s’abstenir de toute ingérence étrangère, avec peu de résultats.