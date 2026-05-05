Le Soudan accuse l’Éthiopie d’attaques de drones visant Khartoum

Le gouvernement soudanais a accusé mardi l’Éthiopie d’être impliquée dans une série récente d’attaques de drones ayant visé notamment l’aéroport de Khartoum, entraînant le rappel de son ambassadeur.

Selon le porte-parole de l’armée, le général de brigade Asim Awad Abdelwahab, l’analyse des données d’un drone de type S-88 établirait un lien avec les Émirats arabes unis, tout en affirmant que l’appareil aurait été lancé depuis l’aéroport de Bahir Dar en Éthiopie.

Le responsable militaire a qualifié ces actions d’« acte d’agression direct », avertissant que les forces armées soudanaises étaient « prêtes à faire face à toute menace ».

Le ministre des Affaires étrangères, Mohi al-Din Salem, a de son côté assuré que le Soudan ne cherchait pas l’escalade mais qu’« une riposte suivra toute attaque ».

Depuis le 1er mars, au moins quatre frappes de drones auraient été identifiées par Khartoum, visant différentes zones dont les États du Kordofan, du Nil Bleu et du Nil Blanc. La dernière attaque en date a frappé lundi l’aéroport de la capitale, après plusieurs incidents similaires en périphérie.

Ces développements s’inscrivent dans un conflit interne déclenché en avril 2023 entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire. Les combats, initialement centrés sur Khartoum, ont évolué vers une guerre de drones touchant désormais plusieurs régions du pays.

Les autorités soudanaises accusent depuis longtemps les Émirats arabes unis de soutenir les FSR, accusations également relayées par des experts de l’ONU et des ONG de défense des droits humains, ce qu’Abou Dhabi dément catégoriquement.

La violence continue de frapper les civils : à Omdurman, une frappe de drone a récemment tué cinq personnes dans un bus, tandis que dans l’État d’Al Jazirah, une autre attaque a coûté la vie à des proches d’un commandant militaire allié à l’armée.

Selon le centre de suivi des conflits Armed Conflict Location & Event Data, le bilan de la guerre dépasse désormais 59 000 morts, tandis que les organisations humanitaires estiment que le chiffre réel pourrait être nettement supérieur, en raison de l’accès limité aux zones de combat.