Libye : le zoo de Tripoli, symbole d’un retour fragile à la normalité

Après 17 ans de fermeture, le zoo de Tripoli a rouvert ses portes, offrant aux Libyens un rare moment de répit dans un pays marqué par des années de conflit.

Construit en 1985, le site avait été fermé en 2009 pour rénovation, peu avant la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis, la capitale libyenne a été le théâtre de violences répétées, et le zoo n’a pas été épargné.

Abandonné pendant les combats, le parc a subi de lourdes pertes : des dizaines d’animaux ont été tués ou volés, et les installations ont été endommagées. Sur les 1 100 animaux recensés avant la guerre, seuls 700 ont survécu.

Aujourd’hui, dans un contexte de calme relatif, les familles reviennent progressivement. Dès sa réouverture, des centaines de visiteurs ont afflué, notamment à l’occasion de l’Aïd, redécouvrant lions, tigres et espèces locales.

Pour beaucoup, le lieu représente bien plus qu’un simple parc animalier. C’est un espace de détente, mais aussi un symbole d’espoir après des années de privation.

Les autorités ambitionnent désormais de redonner au zoo son attractivité, avec l’arrivée de nouvelles espèces et la modernisation des infrastructures.

Mais les défis restent importants. Les responsables insistent sur la nécessité de préserver le caractère civil du site, en excluant toute présence armée afin d’assurer un environnement sécurisé pour les visiteurs.

Dans un pays toujours divisé et instable, la réouverture du zoo de Tripoli apparaît comme un signe timide de normalisation… et un retour progressif à la vie quotidienne pour les habitants.