USA : un zoo de San Diego accueille une nouvelle portée de fossas

Etats-Unis
Un zoo de San Diego en Californie a accueilli une nouvelle portée de fossas.
Cette espèce peu connue est classée comme une espèce vulnérable, avec seulement 2 500 individus à l'état sauvage.
Les trois petits fossas sont nés en juillet mais les mères fossas restent dans leur tanière pendant près de trois mois avant que les petits ne puissent s'aventurer à l'extérieur.
Le trio de nouveau-nés comprend deux mâles nommés Isalo et Fiaro et une femelle nommée Volana.Selon le zoo, le fossa est étroitement lié à la mangouste et à la civette. Il est le plus gros mammifère carnivore de l'île de Madagascar, au large de la côte est de l'Afrique.
Les habitants prononcent le nom "foo-sa" et "foosh".
00:32
Sierra Leone : réouverture d'un célèbre refuge pour chimpanzés
00:59
Un bébé léopard des neiges découvre une citrouille pour la première fois
01:00
Arrêt sur images du 17 octobre 2025
01:22
L’ONU appelle au rétablissement de l’ordre constitutionnel à Madagascar
11:04
Cameroun : 40 ans de Biya, quel visage pour l’économie ? [Business Africa]
Aller à la video
Avant Andry Rajoelina, ces autres dirigeants contraints à la fuite