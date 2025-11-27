USA : un zoo de San Diego accueille une nouvelle portée de fossas

Un zoo de San Diego en Californie a accueilli une nouvelle portée de fossas.

Cette espèce peu connue est classée comme une espèce vulnérable, avec seulement 2 500 individus à l'état sauvage.

Les trois petits fossas sont nés en juillet mais les mères fossas restent dans leur tanière pendant près de trois mois avant que les petits ne puissent s'aventurer à l'extérieur.

Le trio de nouveau-nés comprend deux mâles nommés Isalo et Fiaro et une femelle nommée Volana.Selon le zoo, le fossa est étroitement lié à la mangouste et à la civette. Il est le plus gros mammifère carnivore de l'île de Madagascar, au large de la côte est de l'Afrique.

Les habitants prononcent le nom "foo-sa" et "foosh".