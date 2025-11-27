Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

USA : un zoo de San Diego accueille une nouvelle portée de fossas

L'aquarium Skansen, qui fait partie du zoo de l'île de Djurgarden, à Stockholm, 24/10/22   -  
Copyright © africanews
Henrik Montgomery/TT NEWS AGENCY
By Rédaction Africanews

Etats-Unis

Un zoo de San Diego en Californie a accueilli une nouvelle portée de fossas.

Cette espèce peu connue est classée comme une espèce vulnérable, avec seulement 2 500 individus à l'état sauvage.

Les trois petits fossas sont nés en juillet mais les mères fossas restent dans leur tanière pendant près de trois mois avant que les petits ne puissent s'aventurer à l'extérieur.

Le trio de nouveau-nés comprend deux mâles nommés Isalo et Fiaro et une femelle nommée Volana.Selon le zoo, le fossa est étroitement lié à la mangouste et à la civette. Il est le plus gros mammifère carnivore de l'île de Madagascar, au large de la côte est de l'Afrique.

Les habitants prononcent le nom "foo-sa" et "foosh".

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.