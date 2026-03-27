Premier rhinopithèque doré né hors d’Asie présenté dans un zoo français

Ce primate rare, également appelé rhinopithèque de Roxellane, est né moins d’un an après le transfert à Beauval, en avril 2025, d’un mâle et de deux femelles. Le directeur du zoo, Rodolphe Delord, a salué une naissance au fort symbole pour la conservation de l’espèce et pour les liens entre la France et la Chine. Le nouveau-né est étroitement surveillé dans le secteur « Hauteurs de Chine » du zoo de Beauval, à proximité de l’enclos des pandas géants. L’espèce est classée en danger à l’état sauvage et est rarement maintenue en captivité hors de Chine, ce qui fait de cette naissance une étape importante pour la conservation ex situ. Les trois adultes, Jinbao, Jindou et Jinhua, ont été accueillis dans le cadre d’un partenariat scientifique et de conservation de dix ans avec la China Wildlife Conservation Association. Selon le zoo, le petit semble en bonne santé, même si son sexe n’a pas encore été révélé. Le parc, qui s’étend sur 45 hectares et abrite quelque 35 000 animaux, présente cet événement comme une étape marquante de la coopération zoologique internationale et l’une de ses naissances les plus importantes de ces dernières années.