Chine : première sortie pour 5 lionceaux d’Afrique nés en novembre

Cinq lionceaux d’Afrique, des quintuplés rares nés de la même mère, ont fait leur première apparition publique dans un parc animalier de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, pour célébrer leur premier mois sur terre.

Les trois mâles et les deux femelles, nés fin octobre pèsent désormais près de quatre kilos chacun, contre environ un kilo à leur naissance.

Afin d'aider les lionceaux à mieux s'adapter à l'environnement extérieur, leurs gardiens les ont emmenés pour la première fois sur la pelouse du parc, profitant du soleil malgré ce début d'hiver.

“Ces cinq petits lions ont des personnalités très différentes. Récemment, ils ont commencé à manger de la viande et ont appris des techniques de survie telles que sauter et grimper. Ils font chaque jour de grands progrès”, observe Liang Jiayi, gardienne dans le parc animalier.

Le lion d’Afrique est classé dans la catégorie des animaux vulnérables par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Ces dernières années, des programmes de protection et de réserves ont permis une stabilisation de l’espèce même si le nombre a fortement diminué au cours du dernier siècle.

Les lions d’Afrique vivent principalement en Tanzanie, au Kenya, en Afrique du Sud, au Botswana et au Zimbabwe.