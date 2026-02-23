Libye : le ramadan marqué par la crise

Quelques jours après avoir commémoré le 15e anniversaire du renversement de Mouammar Kadhafi, les Libyens ont entamé le ramadan dans une atmosphère bien différente des célébrations passées.

Si des feux d’artifice ont illuminé le ciel de Tripoli pour marquer le 17 février, la réalité quotidienne reste dominée par la crise économique. La flambée des prix, la dévaluation du dinar et les divisions politiques continuent de peser lourdement sur la population.

Les pénuries de certains produits, notamment de carburant, compliquent davantage la vie des habitants, malgré les vastes réserves pétrolières et gazières du pays.

Il y a eu quelques changements ces trois dernières années, surtout en matière de sécurité et d’économie, mais ils restent très limités. La situation économique se détériore, avec la hausse du dollar et une forte spéculation sur les marchés. Tout cela affecte lourdement la vie quotidienne des citoyens, explique Firas Zreeg, habitant de Tripoli.

Dans plusieurs supermarchés, certains produits sont désormais rationnés. À Tripoli, de nombreux distributeurs automatiques ont manqué de liquidités ces derniers jours. Le prix de l’huile de cuisson a doublé, tandis que la viande et la volaille ont augmenté d’environ 50 %. Quinze ans après le soulèvement du Printemps arabe en 2011, le pays peine toujours à retrouver une stabilité durable.

Le mois dernier, la Banque centrale basée dans l’ouest du pays a procédé à une nouvelle dévaluation du dinar, la deuxième en moins d’un an, d’environ 15 %. L’absence d’un budget national unifié, conséquence des divisions politiques persistantes, aggrave encore les difficultés économiques.

Ainsi, malgré les commémorations et les festivités officielles, de nombreux Libyens abordent le ramadan dans un climat d’incertitude, où les préoccupations économiques l’emportent sur l’esprit de fête.