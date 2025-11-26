Libye : l'ONU prolonge la surveillance de l'embargo sur les armes

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi une résolution visant à prolonger l'autorisation pour les États membres de l'ONU d'inspecter les navires soupçonnés de violer l'embargo sur les armes en Libye.

La résolution 2804 (2025) proroge de six mois l'autorisation accordée aux États membres des Nations unies, agissant au niveau national ou par l'intermédiaire d'organisations régionales, d'inspecter des navires en haute mer au large de la Libye s'ils ont des motifs raisonnables de croire que ces navires transportent des armes ou des matériels connexes en violation d'un embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité.

La résolution 2804 (2025) a été adoptée par 13 voix pour. La Russie et la Chine se sont abstenues.

Dans une explication de vote après l'adoption de la résolution, Sun Lei, représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations unies, a déclaré que les sanctions du Conseil de sécurité à l'encontre de la Libye contribuaient à endiguer les flux d'armes illicites et à empêcher l'escalade de la violence.

M. Sun a indiqué que l'UE avait récemment mené l'opération IRINI en Méditerranée pour contrôler le respect de l'embargo, mais que la mission avait également révélé des problèmes, tels qu'un manque de transparence et d'efficacité, une mauvaise gestion des articles saisis et une coordination et une coopération insuffisantes avec le pays concerné.

Il a donc exhorté le Conseil à prendre pleinement en considération les points de vue de la Libye et des autres parties concernées, à évaluer le mandat de l'opération IRINI de manière dynamique et à apporter en temps utile les ajustements et les améliorations nécessaires.

Lancée le 31 mars 2020, l'opération IRINI est une mission militaire relevant de l'EUNAVFOR MED et destinée à faire respecter l'embargo sur les armes décrété par les Nations unies à l'encontre de la Libye.

Le Conseil de sécurité a imposé des sanctions, y compris un embargo sur les armes, à la Libye en 2011 après les troubles politiques qui ont conduit au renversement de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. En juin 2016, le Conseil a adopté la résolution 2292 autorisant l'inspection des navires en haute mer pour mettre en œuvre l'embargo sur les armes.