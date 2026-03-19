Hongrie : journée bien-être pour des tortues menacées au zoo de Nyíregyháza

Les soigneurs et les vétérinaires du zoo de Nyíregyháza, dans l’est de la Hongrie, ont lavé et examiné avec soin un groupe de tortues sillonnées (Centrochelys sulcata) lors d’une séance de contrôle sanitaire de routine. L’intervention a permis de surveiller leur état de santé, de vérifier l’absence de blessures et s’est conclue par un nourrissage, conformément aux protocoles habituels en captivité. Originaire de la zone sahélienne africaine, du Sénégal à l’Éthiopie, cette espèce est classée Vulnérable sur la Liste rouge de l’UICN. Sa carapace vivante est richement innervée, ce qui permet à la tortue de percevoir le toucher, la pression et la douleur. Contrairement aux idées reçues, cette sensibilité impose une manipulation précautionneuse afin d’éviter le stress ou des problèmes de santé qui passeraient inaperçus. Le zoo de Nyíregyháza, l’un des principaux parcs zoologiques d’Europe avec plus de 5 000 animaux représentant 500 espèces, intègre ce type de protocoles à ses programmes de reproduction ex situ et de sensibilisation du public. La perte d’habitat, le braconnage et le commerce d’animaux exotiques de compagnie menacent les populations sauvages, ce qui rend ces actions essentielles pour la sensibilisation et d’éventuelles réintroductions.