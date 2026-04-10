France : 4 migrants meurent lors d'une tentative de traversée de la Manche

Les autorités françaises ont indiqué qu'au moins quatre personnes, deux hommes et deux femmes, ont trouvé la mort jeudi alors qu'elles tentaient de monter à bord d'un canot pneumatique pour effectuer la périlleuse traversée en mer entre le nord de la France et le Royaume-Uni.

Le préfet du Pas-de-Calais, dans le nord de la France, François-Xavier Lauch, a indiqué que 38 autres personnes avaient été secourues, dont une qui se trouvait dans un état nécessitant une intervention médicale d'urgence.

Il s'est exprimé alors que les opérations de sauvetage étaient toujours en cours sur la plage d'Equihen jeudi matin.

M. Lauch a déclaré que les migrants avaient été emportés par des courants dangereux alors qu'ils tentaient de monter à bord d'un « bateau-taxi », nom donné par les autorités aux petits bateaux à moteur, généralement pneumatiques, utilisés par les passeurs pour récupérer des personnes le long de vastes portions de la côte nord de la France.

L'incident de jeudi s'est produit sur une vaste étendue de sable, bordée de dunes et d'une forêt où les personnes qui tentent cette traversée périlleuse se cachent, parfois pendant plusieurs jours d'affilée, en attendant des bateaux et des conditions météorologiques et maritimes favorables.

Les tentatives de passage et les décès ont fortement augmenté ces derniers jours.

Les autorités maritimes françaises ont annoncé mercredi que 102 personnes avaient été secourues lors de deux opérations distinctes alors qu'elles tentaient de traverser la Manche.

La semaine dernière, deux personnes ont trouvé la mort dans un accident similaire au large de la côte nord de Calais.