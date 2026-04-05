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France : témoignage d'un homosexuel sénégalais persécuté dans son pays

Un manifestant scande des slogans anti-homosexuels lors d'une manifestation contre l'homosexualité à Dakar, au Sénégal, le vendredi 6 mars 2026.   -  
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AP Photo
By Ali Bamba

avec AFP

Sénégal

Un homme, persécuté pour son homosexualité et renié par sa famille, a quitté le Sénégal il y a sept mois pour la France. "Mon père préfère aller en prison et me tuer plutôt que (...) d'entendre mon nom quelque part", explique ce demandeur d'asile trentenaire que nous désignons comme sous le pseudonyme d'Assane.

Il a préféré fuir son pays où une loi doublant les peines de prison pour les relations homosexuelles a été promulguée.

« Cela fait tout au plus six ou sept mois que j'ai quitté mon pays à cause de mon orientation sexuelle, que mon père avait découverte », explique Assane, demandeur d'asile et homosexuel sénégalais.

« Je n’ai pas choisi d’être gay, et je n’ai jamais voulu l’être ; c’est quelque chose contre quoi je me suis battu de toutes mes forces pour pouvoir changer ma vie. Mais c’était quelque chose de plus fort que moi et qui échappait à mon contrôle », ajoute-t-il.

Le président sénégalais a promulgué fin mars une loi adoptée par l’Assemblée narionale durcissant la répression des relations homosexuelles.

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