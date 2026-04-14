Élection présidentielle au Bénin : les attentes de la population après la victoire de R. Wadagni 

Avec une victoire écrasante, plus de 94% selon les résultats provisoires, Romuald Wadagni a remporté le scrutin présidentiel du 12 avril dernier. L'ancien ministre des Finances succède au président sortant Patrice Talon qui l’avait adoubé avant le début de la campagne électorale.

S’il pourrait s’inscrire dans la continuité des actions de son prédécesseur, les citoyens espèrent quelques changements à l’avenir.

"Il [Romuald Wadagni] doit relever un défi : le défi social, celui de gagner le cœur des Béninois, celui de ramener ceux qui sont en exil et d’obtenir la libération des détenus politiques. C’est ce que j’espère, et je sais qu’il a les moyens d’en faire encore plus pour l’économie et le développement de ce pays, car il est soutenu par des personnalités de premier plan", observe Sosthene Amoussou, un électeur.

Djibril Boussou, maître de conférences et chercheur se dit très confiant "parce que beaucoup de jeunes se reconnaissent en lui ; c’est un modèle, il est jeune, il brille dans son domaine, et vous savez que les jeunes recherchent des modèles. Pour tous ceux qui connaissent les Béninois, d’une manière ou d’une autre, je suis sûr que la plupart de ceux qui ont voté pour ce candidat étaient des jeunes."

Face à Romuald Wadagni, son unique adversaire, l’opposant modéré Paul Hounkpè a obtenu 5,95 % des voix. Ce dernier a reconnu sa défaite dès lundi après-midi.

Les résultats définitifs seront proclamés par la Cour constitutionnelle.