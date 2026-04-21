RDC : première tournée du chef de la MONUSCO dans le Nord-Kivu

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et Chef de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), James Swan, a entamé aujourd’hui (20 avril) à Beni sa première visite sur le terrain dans l’est de la RDC depuis son entrée en fonction.

La première journée de la visite a été consacrée à l’évaluation de la situation sécuritaire dans le Grand Nord, à l’examen des efforts déployés pour protéger les civils et au renforcement du dialogue avec les autorités provinciales.

À leur arrivée à Beni, M. Swan et sa délégation ont assisté à un briefing sur la sécurité avant de se rendre au quartier général de la Force, où ils ont été accueillis par une garde d’honneur.

Le chef de la MONUSCO a ensuite assisté à un briefing de la Force sur l’évolution de la situation sécuritaire dans le Grand Nord, notamment sur les menaces qui continuent de peser sur les populations civiles et les efforts déployés pour soutenir la protection et la stabilisation dans la région.

Les discussions ont également été l’occasion de passer en revue la dynamique sécuritaire affectant cette partie du Nord-Kivu, qui subit depuis des années les violences des ADF.

Bien que la violence ait récemment diminué dans certaines localités, la région reste très vulnérable en raison de la mobilité persistante des groupes armés et de l’instabilité qui règne dans plusieurs parties du Grand Nord.

Dans l’après-midi, M. Swan a pris part à une réunion avec des responsables de la MONUSCO et des membres de l’équipe de pays des Nations Unies afin d’évaluer la situation à Beni et dans l’ensemble du Grand Nord, ainsi que les actions conjointes menées pour venir en aide aux communautés touchées par l’insécurité.

Les discussions ont porté à la fois sur les défis sécuritaires et les besoins humanitaires, ainsi que sur la réponse apportée par la Mission et les partenaires des Nations Unies.

M. Swan s’est ensuite rendu au bureau du gouverneur, où il a rencontré le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général de division Evariste Kakule Somo.

Leurs discussions ont porté sur la situation sécuritaire dans le Grand Nord, la protection des civils et le renforcement de la coopération entre la MONUSCO et les institutions congolaises aux niveaux provincial et local.

La rencontre a été suivie d’une séance de travail sur les recommandations du Forum de la paix concernant la question des ADF.

Cette première journée à Beni témoigne de la détermination du nouveau chef de la MONUSCO à travailler dans un esprit d’écoute, de proximité et de partenariat avec les autorités congolaises et les acteurs locaux.

Elle souligne également l’importance que la Mission continue d’accorder à la protection des civils et à la stabilisation du Grand Nord dans un environnement sécuritaire toujours très complexe.