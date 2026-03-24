RDC : RSF accuse le M23 d'avoir détenu des civils dans des conteneurs

Un groupe rebelle de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) a détenu des civils, dont deux journalistes, dans des conteneurs métalliques dépourvus d'éclairage et de ventilation, a déclaré mardi une organisation de défense des droits humains.

Reporters sans frontières (RSF) a indiqué que le M23, soutenu par le Rwanda et qui contrôle certaines parties de l'est de la RDC, avait utilisé ces conteneurs dans la ville de Goma comme cellules de détention de fortune, dans des conditions "inhumaines" et "dégradantes".

S'appuyant sur des témoignages, des images satellites et des photos recueillies en 2025, RSF a indiqué qu'au moins deux journalistes figuraient parmi les personnes détenues dans ces conteneurs, qui avaient été installés dans l'enceinte de l'assemblée législative provinciale à Goma. L'identité des témoins n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

Jusqu'à 80 détenus à la fois étaient placés à l'intérieur d'un conteneur, sans lumière ni ventilation, et n'étaient autorisés à sortir qu'une fois par jour. Les témoins ont déclaré ne recevoir qu’une ration minimale de nourriture, tandis que certains ont rapporté des passages à tabac réguliers.

Selon les témoignages, les conditions étaient extrêmes — une chaleur étouffante le jour et le froid la nuit — et des décès ont été signalés. Les survivants étaient souvent détenus pendant des semaines avant d’être transférés vers d’autres lieux.

Le M23 n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de l’Associated Press.

La prise de Goma par les rebelles l'année dernière a aggravé les conditions de travail des journalistes opérant dans l'est de la RDC, où les menaces et les agressions étaient déjà monnaie courante. Reporters sans frontières a indiqué que le M23 avait renforcé son contrôle sur la couverture médiatique, allant jusqu'à imposer des restrictions sur le vocabulaire utilisé pour décrire sa présence.

L'est de la RDC, riche en ressources minérales, est ravagé par des décennies de troubles, les forces gouvernementales combattant plus d'une centaine de groupes armés, dont le plus puissant est le M23, soutenu par le Rwanda. Le groupe a réalisé une avancée sans précédent dans la région au début de l'année dernière, s'emparant de villes clés à mesure qu'il étendait rapidement sa présence.

Le conflit, qui fait rage malgré une trêve négociée par les États-Unis et le Qatar, a déclenché une immense crise humanitaire, avec au moins 7 millions de personnes déplacées.