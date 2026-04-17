Une quinzaine de migrants expulsés des États-Unis accueillis à Kinshasa

Une quinzaine de migrants expulsés des États-Unis ont atterri à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ce vendredi à l’aube.

Originaires d’Amérique latine, ils ne seront pas renvoyés immédiatement dans leur pays d’origine. Selon leur avocate, ils devraient rester temporairement sur place.

Ces expulsions s’inscrivent dans une stratégie de Washington, qui multiplie les accords avec des pays tiers, notamment en Afrique, pour accélérer le renvoi de migrants.

Pourtant, ces personnes bénéficiaient de décisions de justice américaines leur interdisant un retour dans leur pays. Elles sont actuellement hébergées dans un hôtel à Kinshasa, en attendant la suite de la procédure.

L’Organisation internationale pour les migrations pourrait proposer un « retour volontaire assisté », une option critiquée par leurs défenseurs.

Le gouvernement congolais affirme que cet accueil est temporaire et encadré, chaque cas devant être examiné individuellement. Mais ces accords suscitent des inquiétudes, notamment sur le respect des droits des migrants.