RDC : des fosses communes découvertes après le départ des rebelles de l'AFC/M23

Un mois après le retrait des rebelles de l’AFC-M23 de la ville d’Uvira, des fosses communes contenant près de 170 corps ont été localisées, selon des sources locales.

Ces découvertes soulèvent des questions sur les exactions commises pendant l’occupation de la ville. D’après les témoignages locaux, au moins quatre fosses ont été découvertes : deux fosses près d’une base militaire autrefois occupée par le M23, dans le quartier Kilomoni (commune de Kavimvira), contenant plusieurs dizaines de corps. Une fosse dans le quartier Kilibula (commune de Kalundu), avec une vingtaine de corps. Une quatrième fosse dans le village Kabimba, à 8 km au sud d’Uvira, renfermant une cinquantaine de corps.

Le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, ne confirme pour l’instant que l’existence de deux fosses communes. Les organisations de défense des droits humains dénoncent une situation « alarmante » et exigent l’ouverture d’une enquête indépendante pour établir les responsabilités et identifier les victimes.