USA : razzia des Kényans au marathon de New-York

Le marathon de New York est entré dans l'histoire dimanche avec un record établi chez les femmes et la course la plus serrée jamais vue chez les hommes, qui s'est jouée à quelques centièmes de seconde près.

La Kényane Hellen Obiri a battu le record féminin tandis que son compatriote Benson Kipruto a remporté la course masculine en devançant Alexander Mutiso de trois centièmes de seconde.

Obiri, qui avait également remporté la course en 2023, a terminé en 2 heures, 19 minutes et 51 secondes. Elle courait aux côtés de Sharon Lokedi, vainqueure en 2022, jusqu'à ce qu'Obiri se détache de sa compatriote dans le dernier kilomètre, prenant la tête et remportant facilement la course avec 16 secondes d'avance, battant ainsi le précédent record du parcours de 2:22.31 établi par Margaret Okayo en 2003.

"C'est génial. Je suis tellement heureuse d'avoir battu le record du parcours", a déclaré Obiri. "À 1 km de l'arrivée, je me sentais très forte. J'avais encore de l'énergie en réserve."

La championne en titre, Sheila Chepkirui, a terminé troisième. Toutes les trois ont battu le précédent record du parcours lors d'une journée idéale pour courir, avec une température avoisinant les 10 °C au moment du départ.

Kipruto et Mutiso se sont détachés du peloton de poursuivants dans la course masculine à l'approche du 24e mile. Kipruto semblait avoir remporté la course, distançant Mutiso dans les 200 derniers mètres. Mais Mutiso, également originaire du Kenya, n'avait pas dit son dernier mot, revenant en force dans les 50 derniers mètres avant de s'incliner de justesse. Kipruto, qui participait pour la première fois à la course de New York, a terminé en 2 h 08 min 40 s. Ce résultat a surpassé celui de la course de 2005, qui s'était jouée à une seconde près.

"Je savais que Mutiso était derrière moi", a déclaré Kipruto, qui a également remporté les marathons de Boston, Chicago et Tokyo. "C'était très serré et je le savais, car je sais que Mutiso est un coureur très fort."

Albert Korir, vainqueur en 2021, a terminé troisième, permettant au Kenya de rafler les trois premières places dans les courses masculine et féminine. Joel Reichow a été le meilleur Américain, terminant sixième.

Eliud Kipchoge, qui fêtera ses 41 ans la semaine prochaine, a conclu une carrière historique en tant que l'un des marathoniens les plus accomplis de ce sport. Kipchoge, qui a remporté 11 grands marathons mondiaux, a terminé 17e pour sa première participation au marathon de New York.