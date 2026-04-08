Algérie : le pape Léon XIV sur la terre de Saint Augustin

Alors que le pape Léon XIV est attendu en Algérie, l’effervescence gagne la communauté catholique du pays. Le souverain pontife sera sur la terre de Saint Augustin du 13 au 15 avril.

Pour l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, le chef de l’église catholique rencontrera l’Algérie d’aujourd’hui.

"J'avoue que ce que j'attends avant tout de cette rencontre, de cette venue. C'est une vraie rencontre. C'est une vraie rencontre libre, gratuite. C'est ce qui fait qu'une visite d'un pape dans un pays de toute façon et spécialement en Algérie, où le pape ne vient pas visiter, disons, un peuple chrétien très nombreux, mais bien un pays. Un pays qui est musulman dans sa culture, sa tradition. Il se pense musulman aujourd'hui", a-t-il déclaré.

En Algérie, les catholiques constituent une infime minorité face à l’écrasante communauté musulmane. Le passage de Léon XIV pourrait remettre au goût du jour, le triste souvenir des religieux chrétiens assassinés durant la période 90/2000.

" Ce témoignage-là, il est important, et pour l'Église universelle, pour le monde entier. C'est important de se montrer, pour moi, c’est cette relation entre… Plutôt que le dialogue interreligieux islamo-chrétien, c'est vivre, c'est partager les joies et les peines ensemble, de nos vies, quelles que soient nos religions. Et au fond, être croyant pour moi, c'est ça d'abord." , explique Jean-Paul Vesco.

Le Pape rendra sans nul doute hommage aux victimes de cette période sombre de l’histoire de l’Algérie lors de ce voyage '' historique''.