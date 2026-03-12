Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Burundi : l’ex-Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni en liberté provisoire

Premier ministre burundais Alain-Guillaume Bunyoni et la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna à Paris, 22 juin 2023.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

Burundi

L’ancien Premier ministre burundais, condamné à la prison à perpétuité, n’est plus détenu à la prison centrale de Gitega depuis ce mercredi 11 mars. Le général Alain Guillaume Bunyoni a obtenu une liberté provisoire afin de recevoir des soins médicaux.

Selon plusieurs sources locales, l’ancien homme fort du régime a quitté l’hôpital régional de Gitega vers 13 heures ce mercredi. Il y était hospitalisé depuis plusieurs mois. Gravement affaibli et partiellement paralysé, il souffrirait notamment d’une hypertension sévère et d’un diabète à un stade avancé. Des sources proches du dossier évoquent également un état dépressif, lié aux plus de deux années qu’il a passées en isolement à la prison centrale de Gitega.

Arrêté puis condamné en 2023 à la prison à perpétuité, Alain Guillaume Bunyoni était poursuivi pour complot contre le chef de l’État, atteinte à la sûreté intérieure de l’État, atteinte à l’économie nationale et enrichissement illicite. Nommé Premier ministre en juin 2020 par le président Évariste Ndayishimiye, il avait été démis de ses fonctions en septembre 2022 .

Ancien chef de la police nationale, ministre de la Sécurité publique puis Premier ministre, Alain Guillaume Bunyoni était considéré comme l’une des figures les plus influentes du CNDD-FDD, l’ancienne rébellion hutu qui a accédé au pouvoir en 2005.

Par ailleurs, le colonel Michel Kazungu, également condamné à la prison à perpétuité dans l’affaire du putsch manqué de mai 2015, a lui aussi obtenu une liberté provisoire. Officier issu de l’ancienne armée burundaise (ex-FAB), dominée par la minorité tutsie avant l’intégration des mouvements rebelles hutus après l’accord d’Arusha, Michel Kazungu reste l’une des figures militaires associées aux événements de 2015.

Ces décisions interviennent une semaine après la libération de deux journalistes, Sandra Muhoza et Kenny Claude Nduwimana.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.