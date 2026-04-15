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Le Brésil appelle à renforcer la coopération militaire au salon LAAD Security

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva at the Embraer plant in Gaviao Peixoto, Brazil, March 25, 2026   -  
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By Sarah Miansoni

avec AP

Brésil

Le salon LAAD Security, le plus grand salon d’Amérique latine consacré à la défense et à la sécurité, s’est ouvert mardi à São Paulo, au Brésil.

L’évènement réunit des professionnels de l’industrie de la défense, ainsi que des représentants gouvernementaux et militaires de plusieurs pays.

Parmi les délégations présentes se trouvent plusieurs pays d'Amérique latine comme le Chili, le Guatemala ou la Colombie mais aussi plusieurs États africains dont le Botswana, le Ghana et le Nigeria.

Ce salon présente les dernières innovations technologiques et les nouveaux équipements et solutions en matière de protection, de défense et de renseignement.

"Je préférerais ne jamais avoir à recourir à nos forces de défense, mais nous devons les avoir. Si nous n’en avons pas, quelqu’un utilisera la force contre nous," a déclaré le lieutenant-brigadier Heraldo Rodrigues, secrétaire chargé des produits de défense au ministère brésilien de la Défense.

Le thème de ce salon fait écho aux récentes prises de parole du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva en faveur d'un renforcement de la préparation militaire et d'une coopération accrue en matière de défense.

En mars dernier, Lula avait plaidé pour un rapprochement défensif du Brésil et de l’Afrique du Sud, à l’occasion de la visite d’État de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à Brasilia.

"Je ne sais pas si le camarade Ramaphosa se rend compte que si nous ne nous préparons pas sur le plan défensif, un jour quelqu'un pourrait nous envahir," avait alors déclaré le président brésilien.

Depuis plusieurs mois, Lula multiplie les appels à la coopération militaire entre les pays du Sud global.

En octobre 2025, le Brésil et la République démocratique du Congo ont signé un accord visant notamment à "impulser la modernisation" des Forces Armées de la RDC (FARDC), selon le ministère congolais de la Défense.

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