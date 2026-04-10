Brésil : les marches autochtones à Brasilia entrent dans leur troisième jour pour les terres

Cette marche marquait le temps fort de l’« Acampamento Terra Livre » (rassemblement pour l’autonomie et la démarcation des terres indigènes), organisé du 6 au 11 avril 2026, qui a rassemblé près de 7 000 participants issus de plus de 200 peuples. Des leaders autochtones, dont Marinete Tukano, ont appelé à des mesures concrètes, estimant que les retards dans la démarcation des terres exposent les communautés et fragilisent leurs droits. Ils ont rappelé qu’une vingtaine de territoires ont été reconnus entre 2023 et fin 2025, après quatre années sans avancée, mais jugent ces progrès insuffisants au regard du nombre de demandes encore en attente. Dans le même temps, de puissants lobbies ruraux et miniers poussent à un assouplissement des règles, notamment à travers la notion de « cadre temporel », qui limiterait les droits aux terres occupées avant 1988 et ouvrirait la voie à l’expansion de l’agriculture et de l’exploitation sur des territoires revendiqués. Malgré ces avancées récentes, de nombreuses demandes restent en suspens. Le Congrès examine par ailleurs de nouvelles mesures vivement critiquées par les organisations autochtones et de défense des droits, qui y voient une menace pour la protection des terres et la sécurité des communautés.