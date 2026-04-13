Haïti : bousculade mortelle sur un site touristique, au moins 25 morts 

Une bousculade dans une forteresse située au sommet d’une montagne, très prisée des touristes dans le nord d’Haïti, a fait au moins 25 morts et des dizaines de blessés, ont déclaré les autorités.

Selon les autorités municipales de la ville de Cap-Haïtien la bousculade de samedi à Milot "a entraîné de nombreux cas d’asphyxie, de piétinement et de perte de connaissance".

Des dizaines de personnes qui assistaient à des festivités traditionnelles sur ce site historique ont été transportées à l'hôpital, tandis que de nombreuses autres sont portées disparues.

"Selon les premières informations, une situation de surpeuplement grave, liée en particulier à des lacunes dans les mesures de gestion des foules, a déclenché une bousculade", ont déclaré les autorités locales dans leur communiqué.

La Police nationale haïtienne a indiqué dans un communiqué séparé qu'elle avait ouvert une enquête pour déterminer la cause exacte de l'incident. L'enquête a conduit les autorités à réviser le bilan à 25 morts. Les autopsies étaient en cours dimanche.

La police a indiqué que 30 personnes étaient toujours hospitalisées. L'agence a également demandé à la population de continuer à coopérer avec les autorités et d'éviter de répandre des rumeurs.

Le gouvernement haïtien a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'incident survenu à la Citadelle Laferrière.

Certains corps des victimes se trouvaient toujours sur place dimanche.