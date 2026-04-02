Ouganda : 4 enfants tués dans une école maternelle de Kampala

Un homme a oté la vie à quatre enfants lors d'une attaque au couteau perpétrée jeudi dans une école maternelle de Kampala, la capitale ougandaise.

Les forces de sécurité ont identifié le suspect comme étant un homme de 39 ans nommé Okello Christopher Onyum, selon un communiqué de la police ougandaise publié sur X jeudi après-midi.

Le rapport de police indique que les enfants décédés étaient âgés de deux à trois ans.

"D'après les premières conclusions, il semblerait qu'il y a quelques jours, le suspect se soit rendu ici, au centre de développement de l'enfance de Gabba Alley, pour demander une inscription. On lui a alors demandé de revenir à l'école aujourd'hui. En fait, il a également payé le prix d'entrée. Il s'est ensuite précipité sur ces enfants et les a attaqués, en tuant quatre sur le coup", déclare, Rachael Kawala, porte-parole de la police de Kampala.

Selon le journal Daily Monitor, le suspect a pu pénétrer dans la crèche en se faisant passer pour un parent. Il se serait d'abord rendu dans les bureaux de l'établissement, où il aurait brièvement discuté avec le responsable, avant de sortir, de verrouiller le portail et de s'en prendre aux enfants, précise l'article.

Des habitants en colère ont tenté de lyncher le suspect alors qu'il essayait de s'enfuir, avant que les forces de sécurité n'interviennent et ne l'arrêtent, a déclaré M. Kawala. La police aurait tiré en l'air pour disperser la foule.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des parents en détresse devant la crèche, désormais bouclée, cherchant avec inquiétude à avoir des nouvelles de leurs enfants et exigeant leur libération.

Selon la police, quatre enfants ont été poignardés à mort jeudi dans une école maternelle de Kampala, la capitale ougandaise.

Le suspect s'est introduit dans les locaux en se faisant passer pour un parent avant d'agresser les enfants, qui, selon les médias locaux, étaient âgés de deux à trois ans.

Des habitants en colère ont tenté de lyncher le suspect alors qu'il essayait de s'enfuir, avant que les forces de sécurité n'interviennent et ne l'arrêtent, a déclaré la porte-parole de la police, Racheal Kawala.

« Nous confirmons qu'un incident tragique s'est produit à l'école du Programme de développement de la petite enfance de Ggaba, dans la division de Makindye, à Kampala, où un suspect de sexe masculin a sauvagement poignardé et tué quatre mineurs », a déclaré M. Kawala.

Le mobile de ces meurtres reste incertain et la police mène l'enquête.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des parents en détresse devant la crèche, désormais bouclée, cherchant avec inquiétude à avoir des nouvelles de leurs enfants et exigeant leur libération.

De tels meurtres sont rares en Ouganda.