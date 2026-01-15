Bienvenue sur Africanews

Présidentielle sous tension et sans internet en Ouganda

La journée de vote a également été marquée par des signalements de machines biométriques défectueuses, renforçant le mécontentement de certains électeurs. Au pouvoir depuis 1986, Yoweri Museveni est candidat à un nouveau mandat face à sept adversaires, dont Bobi Wine, principal visage de l’opposition et partisan d’un changement politique. Les autorités ont aussi coupé l’accès à Internet en amont du scrutin, invoquant des raisons sécuritaires. Cette décision a suscité de vives critiques, tant de la part des ONG que du monde économique. Sur le terrain, soldats et policiers étaient largement déployés, tandis que les autorités appelaient au calme.

Ouganda Election présidentielle Yoweri Museveni Bobi Wine

