Présidentielle sous tension et sans internet en Ouganda

La journée de vote a également été marquée par des signalements de machines biométriques défectueuses, renforçant le mécontentement de certains électeurs. Au pouvoir depuis 1986, Yoweri Museveni est candidat à un nouveau mandat face à sept adversaires, dont Bobi Wine, principal visage de l’opposition et partisan d’un changement politique. Les autorités ont aussi coupé l’accès à Internet en amont du scrutin, invoquant des raisons sécuritaires. Cette décision a suscité de vives critiques, tant de la part des ONG que du monde économique. Sur le terrain, soldats et policiers étaient largement déployés, tandis que les autorités appelaient au calme.