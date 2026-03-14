États-Unis : deux pasteurs aux origines opposées défendent les haïtiens

A Springfield aux États-Unis, deux pasteurs issus de milieux différents ont en commun, leur engagement en faveur des migrants haïtiens de la ville.

Le Pasteur Reginald Silencieux se trouve à la tête de la Première Église évangélique haïtienne à Springfield, capitale de l’État de l’Illinois aux États-Unis. Il a a grandi dans la campagne haïtienne, au milieu de la pauvreté et de la violence.

''La vie en Haïti n’était pas facile, mais elle a forgé mon caractère, d’accord ? Elle m’a appris la persévérance, le sens des responsabilités et l’importance de la communauté.'', raconte le Pasteur Reginald Silencieux de Première Église évangélique haïtienne.

Ce pasteur est aussi connu pour avoir soutenu les migrants haïtiens de la ville qui craignent l'expulsion dans le cadre de la politique migratoire menée actuellement par Donald Trump.

''J’ai dit à mes fidèles : nous sommes enfants de Dieu. Nous représentons Dieu. Ne vous inquiétez pas des mauvaises nouvelles. Concentrez-vous. Concentrez-vous car nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de Dieu.'', explique le Pasteur Reginald Silencieux.

Un engagement en faveur des migrants qu’il a en commun avec le Pasteur Carl Ruby de Église chrétienne centrale. L’activisme de cet américain qui a grandi dans le Michigan peut surprendre. Mais l’intéressé évoque une question de foi.

''Pour moi, prendre soin des immigrants et des réfugiés n’est pas simplement un complément à ma foi, c’est le cœur même de ma foi.'', a déclaré le Pasteur Carl Ruby de l'église chrétienne centrale.

La foi ne fait l'objet d'aucune barrière géographique ni connotation raciale. Le pasteur souligne le lien étroit entre sa ville et l'immigration.

''J’espère que les Haïtiens continueront à faire partie de Springfield pendant encore longtemps. J’espère que d’autres viendront. Springfield est une ville bâtie sur des vagues d’immigrants et, pour la première fois en un demi-siècle, nous nous sommes développés.'', explique le Pasteur Carl Ruby.

Les deux hommes de Dieu ont pris la défense des Haïtiens lorsque Trump a faussement accusé les migrants haïtiens de Springfield de manger les chats et les chiens de leurs voisins en 2024.